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寒舍集團拚旅展 整體業績加總超過6千萬元
寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店、礁溪寒沐酒店聯手參展，2020 ITF台北國際旅展首賣開出漂亮紅盤，現場業績高達1千萬，加上寒舍線上旅展與今年首度於飯店設置的寒舍旅展快閃櫃，整體業績加總超過6千萬元。
今年推出26款最激ITF優惠商品的寒舍集團，開賣第一天便引起眾多消費者排隊搶購，今日熱銷冠軍商品為「探索廚房平日自助午晚餐券」，銷售突破《2千客》，廣受許多Buffet控高度好評的十二廚與探索廚房特別推出多款超值自助餐券，當中「十二廚平日自助下午茶券」(每組4張)2,580元更僅於ITF現場旅展限定販售，探索廚房自助餐券(每組4張)3,000元起，約69折起。
礁溪寒沐酒店更於旅展現場祭出多款買10送1限定優惠，包含「MU BAR下午茶+寒沐會館套票」699元、「MU TABLE自助餐平日單人午餐券」720元與「映之湯(湯屋居)雙人平日券」1,600元等，適合親朋好友一起揪團購買，買越多送越多！
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