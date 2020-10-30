大同下周一推舉新董事長，市場派支持林文淵擔任

大同公司下周一（11月2日）將舉行董事會，推選新任董事長。市場派一致支持台苯董事長林文淵擔任大同新董座，大同公司也將首次出現市場派董事長。據了解，此次董事會暫不討論總經理人選。

大同經營權變天後，林文淵掌董座的營運、改革規劃，以及何時能交出理想成績單，以及公司派、市場派是否能無縫按軌，備受外界關注。

林文淵日前已經表示，股東希望大同賺錢發股利，團隊也早有準備，新的總經理已經找好，既不是朋友也不是舊識，是他打聽後、經過長談後，彼此理念契合的人才。未來總經理對大同相當了解，會提出短、中、長期改造策略，約定三年為期，重新擦亮大同招牌。

10月21日大同股臨會順利完成九席董事全面改選。新任九席董事包括市場派七席（五席董事、二席獨董），為三圓建董事長王光祥、林文淵、欣同投顧董事長林宏信、正碁建設董事長葉曉甄、普渡大學博士郭添輝，獨董是友訊獨董李勝琛、永豐金租賃董事龔鍾嶸；公司派兩席分別是董事林郭文艷和獨董安永會計師事務所前所長王金來。

王金來是股臨會最高票董事，依法召開大同董事會，他強調，今後大家都是「大同派」，唯有齊心努力打拚，大同的未來前景才會看好。期望新團隊能夠開創符合股東權益、員工福利的雙贏。

王光祥表示，他推舉林文淵擔任大同董事長的承諾始終如一，尊重林文淵組成專業經理人團隊，這是現階段最符合大同全體股東利益的決定。大同要轉虧為盈，活化資產只是其中一個項目，也要由新董事會討論規劃。大同股價30日收在21.05元，上漲0.25元，成交量2.26萬張。