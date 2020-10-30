快訊

台鐵松山站死傷事故！旅客侵路線遭區間車撞雙向車延誤

災情慘重！愛琴海7.0強震導致淹水 土耳其大樓崩塌影片曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2020台中休閒美食展 台中世貿盛大登場

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
美食展開展首日，即吸引大批參觀人潮。記者宋健生/攝影
美食展開展首日，即吸引大批參觀人潮。記者宋健生/攝影

今年邁入第15屆的「2020台中休閒美食展」，今(30)日起至11月2日在台中世貿盛大登場，有別於以往，今年結合了「第12屆台中素食健康展」同步展出，還有「台中十大伴手禮」專區，消費者選擇性更多。

現場共規劃九大主題：人氣伴手禮、美酒飲品、異國美食、民生食材、甜點烘焙、健康養生、小農市集、料理器具與素食餐桌，集結百家業者聯合促銷優惠，展出內容可說是「食項全能、應有盡有」，提供民眾一個質優且多元的食品採購平台。

台中世貿中心指出，經歷新冠肺炎疫情，民眾對於食品衛生的期待更高，有關除菌的議題備受關注，大會今年特別與HACCP中華食品安全管制系統發展協會及大聯合環控公司共同合作，規劃防疫主題區與每日專題講座。

主辦單位希望帶領民眾關心公共衛生對當代社會的影響，認識環境消毒的重要，確保大眾生活能正常運作，提供正確的食品安全、環境清潔消毒與相關法規新知。

展覽期間，每日前500名來賓贈入場禮，現場消費滿1,000元還能再抽好禮，有機會把價值2,990元的夢幻氣泡水機、3,000元的足部氣血舒活墊，以及價值6,600元的綠光睡眠眼罩帶回家。

有別於以往食品展，今年更多業者提供在家料理的食材與選擇，首度參展的可界公司，帶來典藏百年的義大利巴沙米克醋與鯷魚露、米其林三星主廚御用指定的西班牙橄欖油，在家也能創造道地異國美食。

引進法國第一全自動氣泡水機品牌的凱馺公司，推出三款媽祖保佑系列新品發表，為居家生活創造樂趣。還有來自台灣原鄉部落、好山好水孕育出的新鮮蔬果農產，如台中富有甜柿、屏東青葉山芋、高雄復興野生愛玉等。

另由台中市工策會規劃的「台中十大伴手禮」評選活動，從眾多優良伴手禮廠商中，嚴選出陳允寶泉、日珍香、采蜂林、日晴、豬寶妹、麵本家、正昇、梨子咖啡館、法布甜、黑橋牌、沁木手作、三點一刻、小林煎餅及台中市農會參展。

台中市工策會總幹事黃于珊說，參觀美食展就送價值逾2,000元的台中十大伴手禮優惠酷碰券，可以到十大伴手禮展區或店家購買人氣伴手禮，本區消費滿額可再兌換限量精品好禮。

日晴健康國際董事長藍文富(右)，展示自家品牌、入選十大伴手禮的精油皂等產品。記者宋健生/攝影
日晴健康國際董事長藍文富(右)，展示自家品牌、入選十大伴手禮的精油皂等產品。記者宋健生/攝影
第15屆「2020台中休閒美食展」，今日起至11月2日在台中世貿盛大登場。記者宋健生/攝影
第15屆「2020台中休閒美食展」，今日起至11月2日在台中世貿盛大登場。記者宋健生/攝影
今年結合了台中素食健康展同步展出，還有台中十大伴手禮專區，消費者選擇性更多。記者宋健生/攝影
今年結合了台中素食健康展同步展出，還有台中十大伴手禮專區，消費者選擇性更多。記者宋健生/攝影

伴手禮 食品安全

延伸閱讀

不滿美國限制港產貨品標籤 香港向世貿投訴

桃市議會通過萊劑零檢出 鄭文燦：尊重中央解釋

桃園食安自治條例修正三讀通過 鄭文燦：中央統一解釋

企業大舉活化不動產 北市辦公租上小漲、空置率續低

相關新聞

經濟解析／類出國微旅行2.0版 點燃航空公司國旅新戰火

在疫情籠罩下，台灣首創「類出國」微旅行航程，一解旅客無法出國的煩悶情緒，引發國人搶搭，現在交通部計畫推出進階版微旅行，給...

路易莎「翻桌率低」怎賺錢？ 網曝關鍵：外帶客才是消費主力

知名連鎖咖啡廳路易莎於2006年創立，目前在台已擁有489家門市，甚至超過星巴克、85度C等同類型的知名品牌。不過，有網友就發現路易莎經常滿座且「翻桌率低」，讓他不解這樣如何賺錢，就有其他網友紛紛透露，其實消費主力反而在於「外帶客」。

公共建設帶動 10月六都房市台中台南表現亮眼

繼928檔期之後，房仲統計，10月六都房市依然不淡，但各家統計成交狀況不一，其中雙北10月成交量較9月增幅普遍不大，有公...

航空業多一個生財方式 交通部推類出國微旅行2.0版

給航空相關業者多一個生財方式！交通部今（30）日宣布，將推「類出國」微旅行2.0版，亦即放寬航班可在不同機場起降，其中起...

網傳全聯將接手家樂福南港店舊址 業者：尚未收到訊息

擁有30年歷史的家樂福南港店在今年8月初暫停營運、9月初宣布永久熄燈，讓許多在地居民惋惜不已，有網友在臉書社團《我是南港...

ITF國際旅展登場 蔡英文：期許觀光業超前部署

「2020 ITF台北國際旅展」今（30）日於台北南港展覽館登場，總統蔡英文出席親自為台灣觀光加油打氣。蔡英文說，今年旅...

過去怕展店、拒百貨合作 阜杭豆漿告白賣進小七心路

10月19日，統一超商宣布與台灣唯一獲得米其林推薦的豆漿店—阜杭豆漿推出聯名飯糰。消息一出，引發餐飲和零售業界的一陣騷動。

能源論壇／黃鯤雄：企業快加入綠色鏈

綠色減碳經濟成為新顯學，永豐餘投控技術長暨華紙董事長黃鯤雄呼籲台灣企業要趕快加入「綠色供應鏈」，才能取得與國際大廠合作的...

工研院士 倡跨域創新產業鏈

美中貿易戰、新冠疫情衝擊全球經濟，面對國際新局勢，工研院召開年度院士會議，為產業提出建言。院士認為，台灣下一步首重加強數...

美德醫口罩 將賣向歐美

歐美疫情惡化，德法等國將對公共生活關閉一個月，美德醫療集團執行長楊威遠昨（29）日指出，為了長期抗疫準備，美德醫的口罩及...

陽明迎20年來最旺一季 目標年年獲利

陽明昨（29）日舉行法說會，這也是新任董事長鄭貞茂接任董事長一職後第一場法說，現場座無虛席。陽明也沒有讓法人失望，首度對...

車市熱 組裝廠大趕工

因應車市強勁需求，各家組車廠加緊趕工，台灣最大組車廠國瑞汽車本周起開始二班制加班；福特六和則是徵人與調整產線同時啟動，但...

熱門新聞

勞工注意！ 明年勞保費率調高至11.5%

美光案恐還沒完？外資四隱憂 降評喊減碼聯電

NAND二哥鎧俠擴產 衝擊台廠

近2成國人無法緊急籌出10萬元 3成幾乎沒有儲蓄

王美花：將針對擁有台灣永居權的外國人發放三倍券

政院核定公股高層人事 邱月琴任第一金董座

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。