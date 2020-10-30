2020台中休閒美食展 台中世貿盛大登場

今年邁入第15屆的「2020台中休閒美食展」，今(30)日起至11月2日在台中世貿盛大登場，有別於以往，今年結合了「第12屆台中素食健康展」同步展出，還有「台中十大伴手禮」專區，消費者選擇性更多。

現場共規劃九大主題：人氣伴手禮、美酒飲品、異國美食、民生食材、甜點烘焙、健康養生、小農市集、料理器具與素食餐桌，集結百家業者聯合促銷優惠，展出內容可說是「食項全能、應有盡有」，提供民眾一個質優且多元的食品採購平台。

台中世貿中心指出，經歷新冠肺炎疫情，民眾對於食品衛生的期待更高，有關除菌的議題備受關注，大會今年特別與HACCP中華食品安全管制系統發展協會及大聯合環控公司共同合作，規劃防疫主題區與每日專題講座。

主辦單位希望帶領民眾關心公共衛生對當代社會的影響，認識環境消毒的重要，確保大眾生活能正常運作，提供正確的食品安全、環境清潔消毒與相關法規新知。

展覽期間，每日前500名來賓贈入場禮，現場消費滿1,000元還能再抽好禮，有機會把價值2,990元的夢幻氣泡水機、3,000元的足部氣血舒活墊，以及價值6,600元的綠光睡眠眼罩帶回家。

有別於以往食品展，今年更多業者提供在家料理的食材與選擇，首度參展的可界公司，帶來典藏百年的義大利巴沙米克醋與鯷魚露、米其林三星主廚御用指定的西班牙橄欖油，在家也能創造道地異國美食。

引進法國第一全自動氣泡水機品牌的凱馺公司，推出三款媽祖保佑系列新品發表，為居家生活創造樂趣。還有來自台灣原鄉部落、好山好水孕育出的新鮮蔬果農產，如台中富有甜柿、屏東青葉山芋、高雄復興野生愛玉等。

另由台中市工策會規劃的「台中十大伴手禮」評選活動，從眾多優良伴手禮廠商中，嚴選出陳允寶泉、日珍香、采蜂林、日晴、豬寶妹、麵本家、正昇、梨子咖啡館、法布甜、黑橋牌、沁木手作、三點一刻、小林煎餅及台中市農會參展。