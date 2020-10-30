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捷克摩瑟水晶新竹展 吸引百萬刷手搶限量精品

經濟日報 / 記者李珣瑛 /新竹即時報導
捷克摩瑟水晶挾水晶第一品牌之姿，在新竹大遠百周年慶檔期力拼業績成長二成，吸引千萬元、及多名百萬元刷手搶限量品。記者李珣瑛／攝影
捷克摩瑟水晶挾水晶第一品牌之姿，在新竹大遠百周年慶檔期力拼業績成長二成，吸引千萬元、及多名百萬元刷手搶限量品。記者李珣瑛／攝影

疫後的百貨公司周年慶，購買精品的千萬元及百萬元刷手紛紛出動！ 國裕生活執行董事欒慎寰今（30）日表示，走出年初疫情造成交通運輸斷鏈的影響後，僅管歐洲藝術家的作品交貨延後，但是國內消費者對選購精品的熱情不減反增。他樂觀預估，國裕目前在新竹大遠百展出的2020「摩瑟水晶．慕夏之戀」，可望交出業績成長二成的佳績，因為百萬元刷手就達20名。

因爲疫情，今年捷克摩瑟水晶雕刻大師無法親自來台，國裕精品仍然精心策劃一年一度的捷克摩瑟水晶特展。今年推出的色彩斑斕、技藝精巧的經典之作，令觀者眼前一亮。

展場中的焦點，首推摩瑟水晶重量級雕刻大師們，以獨樹一幟的雕刻技藝，詮釋「文藝復興三傑」的拉斐爾與達文西名畫。其中，曾獲法國藝術與文學騎士獎章的雷瑟大師的「聖手榮光」，其創作靈感來自拉斐爾早期的素描，克服高技術難度，賦予作品深度空間。雷瑟的另一傑作「恩情永沐」，雕刻的是聖母與聖嬰的畫像，將聖母像的溫婉秀麗與慈愛母性表露無遺。

天賦異禀的摩瑟雕刻大師史沃博達創作的「慈輝普照」，其靈感源自拉斐爾的名作《椅中聖母》，以厚實的水晶呈現畫中柔軟布料的質感，具有極高的技術挑戰性，但該作將其完美呈現。

技藝精湛的雕刻家偉德拉，以「世紀女神」作爲他對拉斐爾的禮敬，將女性細膩的肢體語言表現得淋漓盡致。才華洋溢的雕刻家賽林格大師以「永恒之美」雕刻達文西名畫《天使報喜》中的瑪麗亞，表現出聖母優雅、寧靜而又獨具個性的氣質。

擁有163年歷史的捷克國寶「摩瑟水晶」，以其優質水晶與完美名聲，獲得新藝術運動大師慕夏家族授權，重塑慕夏八款著名畫作。這是今年特展另一焦點。

展出的八款著名創作可以分「仙女版」與「花卉版」兩大類型。其中「玫瑰花仙女」「康乃馨仙女」「鳶尾花仙女」「百合仙女」花瓶，由摩瑟水晶藝術家以精湛的雕工勾勒出女性優雅的線條，結合花卉柔美的曲線，將花海裡仙子的回眸顧盼化爲永恒的期待。在同名花卉版水晶花瓶中，雕刻大師讓這些優雅的植物從配角躍升爲主角，在水晶花瓶上搖曳生姿。

以動物百態爲主題的作品，有「火鶴之歌」「愛的鼓勵」「孺慕情長」「自游自在」等「清新」系列，運用難度極高的深刻技法，將動物的美好世界栩栩如生地再現於摩瑟水晶之上。它們既是動物的寫真，也是人生片段的觀照，充滿智慧。

國裕生活執行董事欒慎寰展示曾獲法國藝術與文學騎士將章的雷瑟大師，創作靈感來自拉斐爾名畫作的「恩情永沐」水晶雕刻作品，售價逾400萬元。記者李珣瑛／攝影
國裕生活執行董事欒慎寰展示曾獲法國藝術與文學騎士將章的雷瑟大師，創作靈感來自拉斐爾名畫作的「恩情永沐」水晶雕刻作品，售價逾400萬元。記者李珣瑛／攝影
捷克摩瑟水晶歷久不衰的動物百態系列作品--孺慕情長。記者李珣瑛／攝影
捷克摩瑟水晶歷久不衰的動物百態系列作品--孺慕情長。記者李珣瑛／攝影

捷克 疫情 藝術家

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