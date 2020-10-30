捷克摩瑟水晶新竹展 吸引百萬刷手搶限量精品

疫後的百貨公司周年慶，購買精品的千萬元及百萬元刷手紛紛出動！ 國裕生活執行董事欒慎寰今（30）日表示，走出年初疫情造成交通運輸斷鏈的影響後，僅管歐洲藝術家的作品交貨延後，但是國內消費者對選購精品的熱情不減反增。他樂觀預估，國裕目前在新竹大遠百展出的2020「摩瑟水晶．慕夏之戀」，可望交出業績成長二成的佳績，因為百萬元刷手就達20名。

因爲疫情，今年捷克摩瑟水晶雕刻大師無法親自來台，國裕精品仍然精心策劃一年一度的捷克摩瑟水晶特展。今年推出的色彩斑斕、技藝精巧的經典之作，令觀者眼前一亮。

展場中的焦點，首推摩瑟水晶重量級雕刻大師們，以獨樹一幟的雕刻技藝，詮釋「文藝復興三傑」的拉斐爾與達文西名畫。其中，曾獲法國藝術與文學騎士獎章的雷瑟大師的「聖手榮光」，其創作靈感來自拉斐爾早期的素描，克服高技術難度，賦予作品深度空間。雷瑟的另一傑作「恩情永沐」，雕刻的是聖母與聖嬰的畫像，將聖母像的溫婉秀麗與慈愛母性表露無遺。

天賦異禀的摩瑟雕刻大師史沃博達創作的「慈輝普照」，其靈感源自拉斐爾的名作《椅中聖母》，以厚實的水晶呈現畫中柔軟布料的質感，具有極高的技術挑戰性，但該作將其完美呈現。

技藝精湛的雕刻家偉德拉，以「世紀女神」作爲他對拉斐爾的禮敬，將女性細膩的肢體語言表現得淋漓盡致。才華洋溢的雕刻家賽林格大師以「永恒之美」雕刻達文西名畫《天使報喜》中的瑪麗亞，表現出聖母優雅、寧靜而又獨具個性的氣質。

擁有163年歷史的捷克國寶「摩瑟水晶」，以其優質水晶與完美名聲，獲得新藝術運動大師慕夏家族授權，重塑慕夏八款著名畫作。這是今年特展另一焦點。

展出的八款著名創作可以分「仙女版」與「花卉版」兩大類型。其中「玫瑰花仙女」「康乃馨仙女」「鳶尾花仙女」「百合仙女」花瓶，由摩瑟水晶藝術家以精湛的雕工勾勒出女性優雅的線條，結合花卉柔美的曲線，將花海裡仙子的回眸顧盼化爲永恒的期待。在同名花卉版水晶花瓶中，雕刻大師讓這些優雅的植物從配角躍升爲主角，在水晶花瓶上搖曳生姿。