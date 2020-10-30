快訊

嚇！釣客以為「大魚上鉤」 竟釣出半裸屍體

馬英九挨批美豬政策昨是今非 馬辦：綠營說謊臉不紅、氣不喘

旅展首日飯店集團豐收 這家住宿券被百萬刷手狠刷500張

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

即便今年 ITF台北國際旅展參展攤位與入場人次都不如往年，但在境外旅遊持續封鎖下，飯店業成為展場最大贏家。過去僅是餐券大排長龍，今年住宿券也賣得「嚇嚇叫」，顯示消費者在無法選擇國外旅遊的情況下，全都轉移目標鎖定國旅產品，造就爆發性國旅風潮。包括晶華酒店集團實體旅展首日業績成長逾4成，雲朗觀光集團「實體首日+線上」總體業績成長5倍。老爺酒店集團實體首日＋線上業績也宣布提前破億，成長3倍。

晶華酒店集團表示，今年旅展，旗下的太魯閣晶英首度缺席，但不論是實體旅展還是線上旅展，業績皆逆勢大爆發，實體展場第一天營收2000多萬，與去年的1400萬相比，成長約44%，若加計先前實體快閃店三天業績3,100萬，以及10月26日起跑的線上旅展截至目前業績3,000萬來看，整體旅展業績已達8,100萬。內部預估，今年ITF線上加線下旅展業績上看1.3億元，年增逾三成。

晶華表示，今年旅展有兩大特色，首先，過去旅展銷售以餐券為主，今年住宿券業績也大幅成長，其次，旅展過去以折扣幅度深或低價商品賣的較好，今年消費者不以價格為主要考量，不少高單價的商品銷售表現超乎預期。像是台北晶華酒店的郵輪式度假體驗禮品券就賣的不錯，顯示國人開始把過去國外旅遊的預算挪到國內旅遊消費。

寒舍集團表示，今年台北國際旅展展場首日業績達1,000萬，加上寒舍線上旅展與今年首度於飯店設置的寒舍旅展快閃櫃，整體業績加總超過6,000萬。其中，開賣第一天便引起眾多消費者排隊搶購的熱銷冠軍商品為「探索廚房平日自助午晚餐券」，銷售突破2,000客。

老爺酒店集團表示，今年國旅躍居焦點的情況下，集團住宿券、餐飲券成為旅展搶手貨，中午一開放入場即湧入購買老爺住宿券和餐券的人潮，並出現一次刷500張住宿券的百萬刷手，實體旅展首日業績達2,200萬，若加計線上旅展的8,000萬，今年入帳已破億，較去年成長3倍。

雲朗觀光集團表示，截至今日線上、現場實體總體銷售業績與去年相比已達5倍成長。實體旅展首日雲朗觀光櫃位觀展人數雖大致與去年人潮持平，但客單價消費與提袋率皆有成長， 在國人無法出國旅行的情況之下，國內旅遊依舊是民眾未來勢不可擋的一項重要消費，看好今年線上與現場實體旅展，總銷售成績能有500%以上的成長。

六福旅遊集團表示，今年旗下品牌共有台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村參展，挑戰全年最低優惠，推出各式各樣吃喝玩樂的優惠專案。線上旅展搶先於10月15日開跑，「聯合住宿券 2,000元」已掀起搶購風潮，現場部分，每天限量10組的「台北六福萬怡酒店 粵亮四人鴨合宴 4,999元」，今天開展1小時內立刻售罄，帶動ITF旅展截至今日的整體總業績已達2060萬元，年增47%。

住宿券 旅展

延伸閱讀

ITF旅展首日戰況 晶華、老爺兩大集團業績破2千萬

台北國際旅展熱鬧登場 富邦J POINTS卡祭最高6%回饋

ITF台北國際旅展首日 五星級飯店餐券搶手、露營車秒殺

ITF買什麼？「聯合住宿券」最搶手 現場獨賣莫錯過

相關新聞

路易莎「翻桌率低」怎賺錢？ 網曝關鍵：外帶客才是消費主力

知名連鎖咖啡廳路易莎於2006年創立，目前在台已擁有489家門市，甚至超過星巴克、85度C等同類型的知名品牌。不過，有網友就發現路易莎經常滿座且「翻桌率低」，讓他不解這樣如何賺錢，就有其他網友紛紛透露，其實消費主力反而在於「外帶客」。

公共建設帶動 10月六都房市台中台南表現亮眼

繼928檔期之後，房仲統計，10月六都房市依然不淡，但各家統計成交狀況不一，其中雙北10月成交量較9月增幅普遍不大，有公...

航空業多一個生財方式 交通部推類出國微旅行2.0版

給航空相關業者多一個生財方式！交通部今（30）日宣布，將推「類出國」微旅行2.0版，亦即放寬航班可在不同機場起降，其中起...

網傳全聯將接手家樂福南港店舊址 業者：尚未收到訊息

擁有30年歷史的家樂福南港店在今年8月初暫停營運、9月初宣布永久熄燈，讓許多在地居民惋惜不已，有網友在臉書社團《我是南港...

ITF國際旅展登場 蔡英文：期許觀光業超前部署

「2020 ITF台北國際旅展」今（30）日於台北南港展覽館登場，總統蔡英文出席親自為台灣觀光加油打氣。蔡英文說，今年旅...

過去怕展店、拒百貨合作 阜杭豆漿告白賣進小七心路

10月19日，統一超商宣布與台灣唯一獲得米其林推薦的豆漿店—阜杭豆漿推出聯名飯糰。消息一出，引發餐飲和零售業界的一陣騷動。

能源論壇／黃鯤雄：企業快加入綠色鏈

綠色減碳經濟成為新顯學，永豐餘投控技術長暨華紙董事長黃鯤雄呼籲台灣企業要趕快加入「綠色供應鏈」，才能取得與國際大廠合作的...

工研院士 倡跨域創新產業鏈

美中貿易戰、新冠疫情衝擊全球經濟，面對國際新局勢，工研院召開年度院士會議，為產業提出建言。院士認為，台灣下一步首重加強數...

美德醫口罩 將賣向歐美

歐美疫情惡化，德法等國將對公共生活關閉一個月，美德醫療集團執行長楊威遠昨（29）日指出，為了長期抗疫準備，美德醫的口罩及...

陽明迎20年來最旺一季 目標年年獲利

陽明昨（29）日舉行法說會，這也是新任董事長鄭貞茂接任董事長一職後第一場法說，現場座無虛席。陽明也沒有讓法人失望，首度對...

車市熱 組裝廠大趕工

因應車市強勁需求，各家組車廠加緊趕工，台灣最大組車廠國瑞汽車本周起開始二班制加班；福特六和則是徵人與調整產線同時啟動，但...

台積電董座劉德音：製造業的服務業 創新商模

台積電董事長劉德音昨（29）日表示，台積電的經驗證明，成功不只是單靠技術，而是以製造的服務業創新模式，提供國際IC大客戶...

熱門新聞

美光案恐還沒完？外資四隱憂 降評喊減碼聯電

勞工注意！ 明年勞保費率調高至11.5%

NAND二哥鎧俠擴產 衝擊台廠

聯電Q3好旺 一天賺1億

王美花：將針對擁有台灣永居權的外國人發放三倍券

延長3倍券期限 政院態度保留

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。