旅展首日飯店集團豐收 這家住宿券被百萬刷手狠刷500張

即便今年 ITF台北國際旅展參展攤位與入場人次都不如往年，但在境外旅遊持續封鎖下，飯店業成為展場最大贏家。過去僅是餐券大排長龍，今年住宿券也賣得「嚇嚇叫」，顯示消費者在無法選擇國外旅遊的情況下，全都轉移目標鎖定國旅產品，造就爆發性國旅風潮。包括晶華酒店集團實體旅展首日業績成長逾4成，雲朗觀光集團「實體首日+線上」總體業績成長5倍。老爺酒店集團實體首日＋線上業績也宣布提前破億，成長3倍。

晶華酒店集團表示，今年旅展，旗下的太魯閣晶英首度缺席，但不論是實體旅展還是線上旅展，業績皆逆勢大爆發，實體展場第一天營收2000多萬，與去年的1400萬相比，成長約44%，若加計先前實體快閃店三天業績3,100萬，以及10月26日起跑的線上旅展截至目前業績3,000萬來看，整體旅展業績已達8,100萬。內部預估，今年ITF線上加線下旅展業績上看1.3億元，年增逾三成。

晶華表示，今年旅展有兩大特色，首先，過去旅展銷售以餐券為主，今年住宿券業績也大幅成長，其次，旅展過去以折扣幅度深或低價商品賣的較好，今年消費者不以價格為主要考量，不少高單價的商品銷售表現超乎預期。像是台北晶華酒店的郵輪式度假體驗禮品券就賣的不錯，顯示國人開始把過去國外旅遊的預算挪到國內旅遊消費。

寒舍集團表示，今年台北國際旅展展場首日業績達1,000萬，加上寒舍線上旅展與今年首度於飯店設置的寒舍旅展快閃櫃，整體業績加總超過6,000萬。其中，開賣第一天便引起眾多消費者排隊搶購的熱銷冠軍商品為「探索廚房平日自助午晚餐券」，銷售突破2,000客。

老爺酒店集團表示，今年國旅躍居焦點的情況下，集團住宿券、餐飲券成為旅展搶手貨，中午一開放入場即湧入購買老爺住宿券和餐券的人潮，並出現一次刷500張住宿券的百萬刷手，實體旅展首日業績達2,200萬，若加計線上旅展的8,000萬，今年入帳已破億，較去年成長3倍。

雲朗觀光集團表示，截至今日線上、現場實體總體銷售業績與去年相比已達5倍成長。實體旅展首日雲朗觀光櫃位觀展人數雖大致與去年人潮持平，但客單價消費與提袋率皆有成長， 在國人無法出國旅行的情況之下，國內旅遊依舊是民眾未來勢不可擋的一項重要消費，看好今年線上與現場實體旅展，總銷售成績能有500%以上的成長。

六福旅遊集團表示，今年旗下品牌共有台北六福萬怡酒店、關西六福莊、六福村參展，挑戰全年最低優惠，推出各式各樣吃喝玩樂的優惠專案。線上旅展搶先於10月15日開跑，「聯合住宿券 2,000元」已掀起搶購風潮，現場部分，每天限量10組的「台北六福萬怡酒店 粵亮四人鴨合宴 4,999元」，今天開展1小時內立刻售罄，帶動ITF旅展截至今日的整體總業績已達2060萬元，年增47%。