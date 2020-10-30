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雄獅王文傑：國旅明年業績目標上調到百億

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
雄獅集團藉著擴大展攤以宣示轉型決心。 圖／雄獅旅遊
雄獅集團藉著擴大展攤以宣示轉型決心。 圖／雄獅旅遊

ITF 台北國際旅展今（30）日開展，旅行社龍頭雄獅（2731） 董事長王文傑表示，疫情後雄獅全力轉向國民旅遊，明年計畫上調國旅業績目標，由60億元上調到百億元，主要是明年國內企業的獎勵旅遊將是一個很大的市場，另外，雄獅在主題深度市場以及用交通工具組成的散拼團也會強化著墨，對明年國旅市場看法樂觀。不過，對出境旅遊的開放則持保守態度，認為恐怕要到2023年才有機會開放。

今年因疫情衝擊觀光旅遊產業，參展的旅行社不如以往踴躍，雄獅集團藉著擴大展攤以宣示轉型決心，成為全場最大規模的旅行業者。另，呼應交通部觀光局2021「自行車旅遊年」，雄獅與「MIT」外銷世界的太平洋自行車合作，於旅展中宣示，將配置千輛市價約6萬元高端品牌自行車款，規劃於各大熱門旅遊景點設置服務據點並提供超過百支單車主題特色遊程。

雄獅持續加大對國旅的投資，王文傑對明年國旅市場的發展亦持樂觀看法。他表示，企業獎勵旅遊過去都有龐大預算，這些預算現在全面轉國內旅遊，這是很大的市場。雄獅有小型、中型、大型的客製化包團，光團體旅遊就有三個大部門，可以去滿足不同的客戶需求。

其次，雄獅將整合大交通鐵路、公路、飛機、郵輪等資源，投入自行車旅遊、鐵道旅遊、跳島旅遊等重點項目。王文傑說，雄獅是國內唯一一家用巴士、鐵路，航空、輪船去組成散拼團（散客拼團），雄獅向折疊車品牌太平洋自行車訂購1000台自行車，巴士方面，現在的60部巴士不敷使用，一個多月前已再訂40部車，現在又要再加購另外40部車，透過持續投資國旅市場，成效可望在明年逐漸顯現。

此外，主題旅遊過去一直是雄獅的強項，雄獅有很強的人才，像是運動旅遊的專才、森林生態旅遊的專才、郵輪旅遊的專才，這些專業人才現在聚焦做國內旅遊，將國內的主題旅遊透過創意設計的更精彩。這些並非市場沒有需求，只是過去沒有人提供。

雄獅 自行車

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