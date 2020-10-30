房市買氣夯 聯上發總座：實在是「膽戰心驚」

聯上發（2537）總經理李志明今（30）日在「聯上拾玉」開工典禮中表示，明年公司將推四大新案，其中央北重劃區「斯馨段案」總銷達130億元將是央北重劃區規模最大案。

對於近期房市表現，李志明認為，實在是「膽戰心驚」，主因土地原料、工資上漲，將會造成房市表現不穩定；他指出，他還是希望市場以穩定為主，建商以專業度去做符合市場產品才是常理，不過今年房市在低利、游資泛濫帶動下，加上市場對通膨的預期心理，推升市場買氣升高，認為有購屋需求要趕快買，因為長線來看房價還是向上機會比較大。

李志明指出，聯上發將推出四大新案，包括「聯上天母」、新店「斯馨段案」、桃園「青埔案」以及「北士科案」，其中「斯馨段案」在央北重劃區屬於指標個案，不僅基地最大、達3,450坪，且樓高33樓是區域最高，每坪造價也是區域之最，全案總銷破130億元，預計明年329檔期開賣，公司分回銷售約57.2億元，將是公司未來營運跳升的重量級個案。

至於桃園「青埔案」位於IKEA後方，由於基地規模達1,545坪且地點不錯，公司預期每坪推案價將在4字頭；另外，聯上發在北士科有兩塊土地，其中小塊土地1,150坪地會先推，另一塊1,735坪合建案之後才會推出。

李志明表示，「聯上拾玉」公司分回銷售54戶、總銷約9億多元，兩個月賣了50戶，該案將興建地上15樓住宅大樓，規劃19~57坪二到四房產品，預計2023年完工挹注業績。

聯上發手中桃園中壢「聯上淳」、總銷8.8億元，今年4月開賣，四個月完銷，平均每坪成交價落在33~39萬元。至於新北市二重疏洪道「聯上大喜」、總銷17.8億元，預計明年開工，每坪推案價近50萬元，銷售逾三成。