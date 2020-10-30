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中油捐贈再生電腦 規模為今年最大

經濟日報 / 記者吳秉鍇／即時報導
中油煉製事業部今（30）日進行今年最大規模的再生電腦捐贈。圖／中油提供
中油煉製事業部今（30）日進行今年最大規模的再生電腦捐贈。圖／中油提供

中油煉製事業部今（30）日進行今年最大規模的再生電腦捐贈行動，一共送出125台，捐贈對象是油廠國小40台、兆湘國小20台、燕巢國小35台、大社國小30台。受贈的校長們說,中油的善舉已在教育界傳開，再生電腦成了搶手貨。

中油煉製事業部公關經理顏清瑞表示，今年正值中油電腦汰舊換新期，汰換下來的電腦整理後，都捐出去給偏遠地區的國小使用。中油再生電腦的名聲已經傳開了，需求者眾，無法雨露均霑，只捐贈給需求最迫切的學校。

30日一整天，顏經理、資訊室經理李政憲率公關組人員分赴受贈的油廠、兆湘、燕巢、大社等四所小學，一站站地分送再生電腦。受贈單位除了送給中油感謝狀外，中油相關人員還與小朋友們合影留念。

大社國小校長黃煒斌受贈電腦時指出。感謝中油秉持企業社會責任，持續對學校相關教育活動的支持與資源挹注，更希望中油的善舉能帶來拋磚引玉的效果，讓更多企業投入學校的教育活動。

大社國小家長會長謝佳珈表示，中油捐助的電腦，將優先撥補到圖書館與班級，一面改善教師教育及學生的教育環境；一方面供孩子搜尋資料、探索新知、進行閱讀測驗等多元用途；更讓家裡沒有電腦的學生，藉由老師的即時指導與操作練習，減少數位學習落差，增加學習競爭力及資訊使用能力。

油廠國小主任劉素鈴強調，目前學校班級的電腦平均使用7年，電腦硬體規格老舊，且無法支援新型作業系統規格，導致執行智慧教學與資訊融入等課程時處處受限，無法發揮數位時代的教學策略，達到具體教學水準。如今，中油再生電腦的設備挹注後，無疑是教育界的一大福音。

中油

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