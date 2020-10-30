雄獅擴大搶攻國旅市場 推自行車旅遊行程

因應疫情，旅遊業龍頭雄獅集團積極轉型國旅，為呼應即將迎向「2021自行車旅遊年」，雄獅超前佈署，特別與「MIT」外銷世界的太平洋自行車合作，於今（30）日首度於「ITF台北國際旅展」中宣示，並設立自行車專屬展示區，配置千輛市價約6萬元高端品牌自行車款，將規劃於各大熱門旅遊景點設置服務據點並提供超過百支單車主題特色遊程，喜愛體驗騎乘樂趣的旅客只要跟著雄獅遊程，不須自備自行車，到了熱門的自行車景區後即可輕鬆騎車暢遊！

雄獅集團董事長王文傑表示，疫情後雄獅全力轉向國民旅遊，他看到建設台灣成為觀光生活島的契機，雄獅將整合大交通鐵路、公路、飛機、郵輪等資源，投入自行車旅遊、鐵道旅遊、跳島旅遊等重點項目。台灣素有「自行車王國」的美譽，更擁有許多享譽國際的自行車品牌。

他說，未來自行車可結合鐵道、 巴士、郵輪等多元交通工具, 除了讓行程更深入外，同時更具樂趣、健康與環保，自行車旅遊將是疫情期間全球的旅遊趨勢，未來更期待全球疫情控制後可以歡迎更多世界各國人士來台灣騎乘自行車，體驗不一樣的台灣之美。

目前雄獅規劃的自行車旅遊中，「南投漫遊車埕小鎮．集集單車走讀一日（台中出發）」旅展優惠價只要899元起。「喔熊帶路單車遊峨眉湖．客家體驗一日」旅展價只要999元起。「舊草嶺環狀線自行車道．十分瀑布一日」旅展價只要1,399元起。雄獅也特別為單車迷們推出史無前例的「圓夢計畫．自行車環島台北出發九日」旅展現場報名只要2萬9,900元起。

雄獅旅遊長期致力於發展分眾社群，2012年即成立「欣單車」運動社群，除了舉辦過千人以上單車活動（欣單車四季騎跡: 秋巡雙溪63K認證），以及上百場全台各地百人約騎活動。2015更成軍雄獅女子團體「欣女孩」，培育了一群熱愛運動的女孩們，使他們成為推廣單車運動的最佳達人，為粉絲帶路、領團前往國內外各項運動旅遊主題之旅。

這次為迎接「2021台灣自行車旅遊年」，國際知名小徑折疊車品牌—太平洋自行車將與台灣旅遊龍頭—雄獅旅遊共同合作，以高性能小徑自行車其靈動及輕巧特性，搭配雄獅豐富、深度兼具的單車旅遊行程。期待能讓國內外旅遊愛好者在慢速旅行中感受不同的台灣之美，享受更優質的單車騎旅體驗。