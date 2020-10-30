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路易莎「翻桌率低」怎賺錢？ 網曝關鍵：外帶客才是消費主力

聯合新聞網 / 綜合報導
連鎖品牌「路易莎咖啡」。圖／路易莎提供
連鎖品牌「路易莎咖啡」。圖／路易莎提供

知名連鎖咖啡廳路易莎於2006年創立，目前在台已擁有489家門市，甚至超過星巴克、85度C等同類型的知名品牌。不過，有網友就發現路易莎經常滿座且「翻桌率低」，讓他不解這樣如何賺錢，就有其他網友紛紛透露，其實消費主力反而在於「外帶客」。

一名網友在PTT八卦板PO文表示，時常在路易莎裡看見學生只點一杯飲料就坐了大半天，而不只餐點價位便宜，連店內也提供插座，讓他直呼「翻桌率這麼低，真的能賺錢嗎？」

不少網友紛紛透露，其實路易莎的賺錢竅門不在翻桌率，重點反而落在「外帶客」身上，有人就說「他位置很少，提供座位是讓來客率增加，看到沒位置就外帶了」、「有外帶客，不是拼翻桌率」、「這種咖啡店業務主力還是外帶和一些高單價小商品」、「主力是外帶的上班族，位置只是增加吸引力」。

也有其他網友表示，「開的點都很好，你擔心不賺錢？」、「我去星巴克也是一杯坐一天，人家也沒倒」、「朋友展店加盟弄到好大約兩百，三個月收支打平開始有盈餘」、「你都說很難有空位了還問」。

PTT 路易莎 咖啡廳

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