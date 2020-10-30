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好消息！東洋代理歐洲原廠藥 可望成治療新冠潛在藥物

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

台灣東洋（4105）代理之歐洲原廠藥Plitidepsin今日傳出好消息，除了「瑞德西韋」(Remdesivir)以及「法匹拉韋」(Favipiravir)被國際看好是治療新冠肺炎的可能藥物之外，台灣東洋的國際合作藥廠-西班牙製藥商PharmaMar公司，10月19日召開記者會，表示其旗下用來對抗腫瘤的新成分新藥Plitidepsin(產品名：Aplidin)，在第一/二期臨床試驗中，發現可阻斷新冠病毒細胞繁殖。因此，被認為是治療新冠肺炎藥物上的具體進展。

台灣東洋指出， PharmaMar公司是在歐洲西班牙的上市公司，在今年4月宣布獲西班牙衛生單位批准，可進行藥物臨床試驗後，資本市場也對其寄予厚望，顯示歐洲市場對其相關藥物的研發，不僅認為具有潛力也深具正面態度。

日前，PharmaMar公司公布第一/二期的人體臨床試驗結果，Plitidepsin達到安全性的主要試驗目標和療效次要試驗目標，以及顯著減少住院患者的病毒量和C反應蛋白(CRP)。此試驗收錄需住院至少7天的病患，發現患者在投藥後的第4到7天之間，病毒量顯著減少，7天所減少的病毒量約有50%，而第15天則平均減少70%。80.7%的患者在住院第15天前出院,38.2%的患者在住院第15天前出院。到第30天，沒有一個病人出現COVID-19的症狀或感染跡象。同時，根據第一批患者的研究結果，西班牙藥品和保健產品管理局（AEMPS）更開了綠燈，同意擴大試驗人數，以期增加可接受Plitidepsin治療的患者數量。目前PharmaMar公司也持續與該國衛生單位溝通，以規劃後續的第三期臨床試驗。

台灣東洋表示，公司在2015年與PharmaMar簽訂台灣獨家代理權，對於Plitidepsin可能成為治療新冠肺炎的潛在藥物，未來將持續關注並與PharmaMar密切溝通，若藥品獲得安全性與有效性的驗證，台灣東洋將盡速向主管單位台灣衛福部食藥署(TFDA)提出新藥申請，確保Plitidepsin引進台灣以保護國人健康。

台灣東洋 西班牙

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