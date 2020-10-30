朋程科技公司董事長盧明光 獲頒大同大學名譽博士

朋程科技（8255）董事長盧明光今（30）日獲頒大同大學名譽博士，盧明光說今年剛好是他畢業50年，獲頒名譽博士是殊榮，充滿感恩。回憶當年，大同大學創辦人林尚志先生將營利分贈給員工，他獲得三萬股，是他人生的第一桶金。

盧明光1970年畢業於大同工學院電機系，1971年投入職場，1998年創立的朋程科技成為全球市佔超過53%的汽車整流器供應商。2007年接任中美矽晶（5483）董事長，期間完成四次跨國併購，使子公司環球晶圓成長為全球第三大矽晶圓廠，中美矽晶除了旗下的環球晶圓，並投資朋程科技、宏捷科技（8086）、兆遠科技（4944）和台特化，漸漸轉型成投資半導體和綠能產業的控股公司。

從上班的打工仔到上櫃公司負責人，經歷工程師、課長到董事長，盧明光在名譽博士頒授典禮上，以「感恩的人生」為題發表演說。他說自己曾經問過部屬「可以為公司而死嗎？」但隨著皈依、禪修之後，修正了行事風格和為人相處之道，更相信因緣以及感恩國家社會、同事和周遭的人，「只有感恩、再感恩！」

盧明光感謝母校栽培，認為大同校訓「正誠勤儉」影響了他的一生。期待未來持續協助環球晶圓、中美矽晶結合國內企業成功地發展第三代半導體產業即GaN，GaN on Si，GaN on Sic等化合物材料，協助發展國內高頻5G產業及高功率的電動車和混電車產業，並帶領朋程科技從內燃機汽車整流器的全球領導廠商轉型為電動車和混電車驅動器的全球領導廠商，實踐母校「工業報國」的精神。