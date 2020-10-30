快訊

梁育誌擄殺女大生後稱伴屍18小時 運屍車上有血跡反應

尼斯聖母院恐攻：法國「反恐最高警戒」的憤恨擴散

朋程科技公司董事長盧明光 獲頒大同大學名譽博士

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
大同大學校長何明果頒授名譽博士學位予盧明光（大同大學／提供）
大同大學校長何明果頒授名譽博士學位予盧明光（大同大學／提供）

朋程科技（8255）董事長盧明光今（30）日獲頒大同大學名譽博士，盧明光說今年剛好是他畢業50年，獲頒名譽博士是殊榮，充滿感恩。回憶當年，大同大學創辦人林尚志先生將營利分贈給員工，他獲得三萬股，是他人生的第一桶金。

盧明光1970年畢業於大同工學院電機系，1971年投入職場，1998年創立的朋程科技成為全球市佔超過53%的汽車整流器供應商。2007年接任中美矽晶（5483）董事長，期間完成四次跨國併購，使子公司環球晶圓成長為全球第三大矽晶圓廠，中美矽晶除了旗下的環球晶圓，並投資朋程科技、宏捷科技（8086）、兆遠科技（4944）和台特化，漸漸轉型成投資半導體和綠能產業的控股公司。

從上班的打工仔到上櫃公司負責人，經歷工程師、課長到董事長，盧明光在名譽博士頒授典禮上，以「感恩的人生」為題發表演說。他說自己曾經問過部屬「可以為公司而死嗎？」但隨著皈依、禪修之後，修正了行事風格和為人相處之道，更相信因緣以及感恩國家社會、同事和周遭的人，「只有感恩、再感恩！」

盧明光感謝母校栽培，認為大同校訓「正誠勤儉」影響了他的一生。期待未來持續協助環球晶圓、中美矽晶結合國內企業成功地發展第三代半導體產業即GaN，GaN on Si，GaN on Sic等化合物材料，協助發展國內高頻5G產業及高功率的電動車和混電車產業，並帶領朋程科技從內燃機汽車整流器的全球領導廠商轉型為電動車和混電車驅動器的全球領導廠商，實踐母校「工業報國」的精神。

大同大學校長何明果表示，盧明光校友是白手起家，將台灣電子業推向世界舞台，同時長年關注學術傳承、人才培育與環保議題，回饋社會不餘遺力，是大同師生為人處事及創業的最佳典範。大同大學與有榮焉，頒授名譽工學博士學位，以表彰盧明光校友對國家、社會的卓越貢獻。

盧明光以「感恩的人生」為題發表演說（大同大學／提供）
盧明光以「感恩的人生」為題發表演說（大同大學／提供）

朋程科技 盧明光 大同

延伸閱讀

痛失大同百年經營權 70歲林郭文艷：我要學當市場派

大同辦產品展 主打電鍋、智慧電視

大同改選董座前夕爆內亂？王光祥：與事實不符

大同下周董事會 推舉董座

相關新聞

過去怕展店、拒百貨合作 阜杭豆漿告白賣進小七心路

10月19日，統一超商宣布與台灣唯一獲得米其林推薦的豆漿店—阜杭豆漿推出聯名飯糰。消息一出，引發餐飲和零售業界的一陣騷動。

ITF國際旅展登場 蔡英文：期許觀光業超前部署

「2020 ITF台北國際旅展」今（30）日於台北南港展覽館登場，總統蔡英文出席親自為台灣觀光加油打氣。蔡英文說，今年旅...

能源論壇／黃鯤雄：企業快加入綠色鏈

綠色減碳經濟成為新顯學，永豐餘投控技術長暨華紙董事長黃鯤雄呼籲台灣企業要趕快加入「綠色供應鏈」，才能取得與國際大廠合作的...

工研院士 倡跨域創新產業鏈

美中貿易戰、新冠疫情衝擊全球經濟，面對國際新局勢，工研院召開年度院士會議，為產業提出建言。院士認為，台灣下一步首重加強數...

美德醫口罩 將賣向歐美

歐美疫情惡化，德法等國將對公共生活關閉一個月，美德醫療集團執行長楊威遠昨（29）日指出，為了長期抗疫準備，美德醫的口罩及...

陽明迎20年來最旺一季 目標年年獲利

陽明昨（29）日舉行法說會，這也是新任董事長鄭貞茂接任董事長一職後第一場法說，現場座無虛席。陽明也沒有讓法人失望，首度對...

車市熱 組裝廠大趕工

因應車市強勁需求，各家組車廠加緊趕工，台灣最大組車廠國瑞汽車本周起開始二班制加班；福特六和則是徵人與調整產線同時啟動，但...

台積電董座劉德音：製造業的服務業 創新商模

台積電董事長劉德音昨（29）日表示，台積電的經驗證明，成功不只是單靠技術，而是以製造的服務業創新模式，提供國際IC大客戶...

工研院院士建言 衝數位科技、培養斜槓人才

面對貿易戰及疫情衝擊的國際新局勢，工研院年度院士會議首次結合實體及線上方式舉行，23位工研院院士，以「全球經貿重整秩序，...

策略經營／大展投顧總座賴建承 有套三合一選股策略

「好的投顧，帶你上天堂；不好的，帶你住套房。」大展投顧總經理賴建承認為，新冠肺炎疫情衝擊全球產業供應鏈，隨時掌握國際、國...

行銷線上／複製經驗要變通

在輔導企業的過程，發現不少有個共同點，就是企業主會有個師法或參考的對象，然後藉由這個對象的經營操作方式複製到自己的公司上...

行銷望遠鏡／促銷話術

銷售導向時代，促銷與推銷成為廠商致勝的重要利器。儘管廠商的促銷活動層出不窮，消費者對促銷原理，卻只知其一不知其二，顯然存...

熱門新聞

美光案恐還沒完？外資四隱憂 降評喊減碼聯電

信用卡遲繳紀錄恐跟一輩子？ 銀行員曝內情：別擔心

NAND二哥鎧俠擴產 衝擊台廠

方悅服飾詐貸成潤寅案翻版？金管會：16家銀行踩雷

聯電Q3好旺 一天賺1億

圓剛成立AVerAI聯盟 打造智慧工廠多元應用商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。