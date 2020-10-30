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全聯電商開賣「請支援收銀」潮口罩 每日限量2,000盒

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
全聯電商開賣「請支援收銀」潮口罩，每日限量2000盒。（照片提供：全聯）
全聯電商開賣「請支援收銀」潮口罩，每日限量2000盒。（照片提供：全聯）

從開幕至今話題不斷的「全火鍋」，除了每天訂位爆滿外，店內販售的「請支援收銀」系列周邊更是引爆搶買潮，看好需求，全聯宣布自10月30日-11月1日限時三天，於電商平台「PXGO!全聯線上購」限量開賣「全火鍋」聯名系列商品，包含「全火鍋X康乃馨醫療級口罩」、「全火鍋X聖凱師-秘製黃金比例麻辣鍋火鍋湯底」，還有與「全火鍋」店內使用煮鍋同款的「柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋」。

全聯今年針對火鍋祭超前部署，於9月4日在東區開設「全火鍋」快閃店，不僅販售由生鮮廠低溫直送的冷藏肉、優質的台灣米，還有最新鮮且具有產銷履歷的安心小農蔬菜，加上「台式冰菓室」、「請支援收銀」系列周邊等特色，呈現嶄新台式火鍋魅力，吸引眾多熱愛嚐鮮的年輕世代矚目，至今每天訂位皆爆滿。

隨著火鍋進入旺季，全聯看好商機，趁勢推出「PXGO!全聯線上購」限時3天開賣，含3款「全火鍋」話題夯品。包含全聯獨家限量販售的「全火鍋X康乃馨醫療級口罩」，潮流感十足，每盒售價190元，PXGo!每位會員限購一盒，10月30日-11月1日期間每天限量2,000盒，再加碼送50點。

而由名廚聖凱師親自調配的「全火鍋X聖凱師-秘製黃金比例麻辣鍋火鍋湯底」，與「全火鍋」販售的麻辣鍋一樣，除全台門市可買到外，現在也能直接上PXGO!購買，而且還能分批取貨，3包售價477元，平均一包只要159元，再加碼送150點。至於日本製造的「柳宗理南部鐵器雙耳淺鍋」，特惠價3,939元（原價8,380元），等於打了47折，且線上預購可直接宅配到家，再加碼送1,000點。

全聯指出，「全火鍋」有著全聯大冰箱優勢，所有食材均為嚴選直送，並以快閃店形式提供消費者新台潮系美味體驗，「全火鍋」將營業至明年1月底止。

火鍋 全聯

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