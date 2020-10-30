能源論壇／黃鯤雄：企業快加入綠色鏈

綠色減碳經濟成為新顯學，永豐餘投控技術長暨華紙董事長黃鯤雄呼籲台灣企業要趕快加入「綠色供應鏈」，才能取得與國際大廠合作的通行證。

經濟日報將於11月11日舉辦「2020能源願景高峰論壇-綠能2.0 經濟新引擎」，邀請產、官、學界多位重量級人士，共同探討台灣綠能新趨勢，前瞻未來減碳與綠色商機。黃鯤雄將出席座談，分享永豐餘發展綠色產業之道。

黃鯤雄昨（29）日接受本報專訪時指出，碳權、碳稅的概念過去很模糊，但現在逐漸清晰，成為國際潮流，未來碳權制度一旦實施，能取得綠色認證的廠商，就如同「通行證」，才能與國際大廠做生意。而碳足跡則像「身份證」，必須提出產品從生產到運輸等整個過程中造成多少碳排放。台灣有80%產品是賣到國外，如果沒有加入綠色供應鏈，等於被排除在外。

相對而言，能夠做好節能減碳的廠商，未來不必負擔非常高的碳稅，甚至還可以把碳權拿來做碳交易，為公司創造額外營收獲利。一來一往，競爭力差別非常大。

黃鯤雄說，永豐餘成立近百年，一開始就是從農業起家，後來轉型工業，也是利用農業的廢棄物—甘蔗渣來造紙，當時並沒有綠色經濟的概念，純粹是因為物資缺乏，沒想到事隔半世紀之後，變成今天大家口中的「循環經濟」。

在永豐餘DNA裡，就有循環經濟、綠色經濟的基因。造紙製程原本是耗能、耗水的產業，但永豐餘累積多年經驗，想盡辦法讓這些看不見的資源能夠回收再利用。例如永豐餘去年底在新屋廠打造全台最大的沼氣發電系統，造紙製程原本排出的廢水是汙染物，還要繳水汙費，但這些排放水中的有機物可以轉換成沼氣（甲烷），經過內燃機轉變熱能，推動發電機，產生電能。永豐餘透過沼氣發電，成功讓廢水變成有價值的電能，落實循環經濟。

另外永豐餘集團旗下的華紙，開發出全新的「益利（Easy）」非塑食安用紙系列，這兩年已陸續推出紙吸管、紙杯、紙封膜、免洗餐具，到非氟防油紙等食品容器。相較於目前市面上的紙容器內部多有俗稱PE淋膜的塑膠塗層，無法直接回收，華紙的非塑食安紙容器可直接進入回收系統，為環保永續做出貢獻。