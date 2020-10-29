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藥華藥將對AOP仲裁案 向法蘭克福法院提撤銷仲裁判斷

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

藥華醫藥（6446）今（29）日公告，與AOP公司間仲裁案，董事會決議向德國法蘭克福法院提出撤銷仲裁判斷。

藥華藥表示，公司於今年10月21日接獲國際商會（ICC） 國際仲裁院之仲裁判斷，董事會決議向德國法蘭克福法院提出撤銷仲裁判斷。

藥華藥指出，公司取得仲裁判斷後，依專業律師研究並提出建議，本件仲裁判斷存在重大錯誤及程序瑕疵，本公司應可據此向法蘭克福高等法院提起撤銷本件仲裁判斷之訴。按國際仲裁案通例，依德國民事訴訟法1059條，仲裁判斷若有嚴重瑕疵，當事方得於收到仲裁判斷後三個月內向當地法院提出撤銷仲裁判斷。

藥華藥經董事會決議通過，將向德國法蘭克福法院提出撤銷仲裁判斷。依據德國法律規定，撤訴程序共須時3至3.5年。

此外，藥華藥也說明，外國仲裁判斷之執行，依照我國仲裁法第47條第2項規定，經過我國法院裁定承認後，即得為執行名義。不服法院裁定則得申請抗告、再抗告。

我國法院承認外國仲裁判斷的裁定流程大致如下：法院收到訴狀聲請裁定再行分案，由審判長審理後裁定。案件流程耗時多久端視案件複雜情況，由審判長掌控。

法院裁定承認後即得為執行名義，但依強制執行法第 18 條第2項，法院因必要情形或依聲請定相當並確實之擔保，得為停止強制執行之裁定。

法院停止強制執行的裁定的必要情形，可能因以下三要件：再審之訴、對於許可強制執行之裁定提起抗告或債務人異議之訴；是否裁定債權人提供擔保，亦屬法院職權。

藥華醫藥 德國 法蘭克福

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