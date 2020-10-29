白蘭氏攜手彰化產官學 運動三箭政策聯盟正式成形

保健飲品領導品牌白蘭氏響應彰化縣體育政策，今（29）日攜手台體大、彰師大、彰基醫療體系、秀傳醫院等產官學界啟動「運動三箭計畫」，將集結各方在運動防護、運動科學與運動營養的專業資源，共同守護彰化縣的體育選手。

白蘭氏也從今年開始推動「偏鄉孵育潛能開發」公益計畫，以菁英選手與彰化在地校園為起點，盼能吸引更多外界資源挹注，激發更多潛力金牌選手。

2020年遭逢國際賽事停擺，東京奧運也因而史無前例宣布延後一年舉行。對此，許多台灣運動健兒仍抱持積極正面心態持續備戰，等待國際舞台重新開啟的那一天。

白蘭氏發現提升保護力與維持良好的運動營養補給，對運動員的重要性更勝以往，因此積極投入資源，致力成為選手們最佳健康後盾。

白蘭氏今天出席彰化縣府「運動三箭計畫」發表會，在縣府大力支持下，攜手台體大、彰師大、秀傳醫院及彰基醫療體系，與彰化縣長王惠美等人共同宣布啟動「運動三箭計畫」。

這項計畫，結合了各界在「運動防護」、「運動科學」以及「運動營養」等專業資源，為彰化運動健兒們提供最完整的運動守護計畫，打造奪金最佳三箭聯盟。

白蘭氏三得利台灣分公司資深副總裁黃小琳表示，作為深耕彰化在地超過40年的品牌，白蘭氏對於在地發展不落人後。

白蘭氏也深知地方基層選手對外部專業資源的需求，藉由這次由縣政府主導的運動三箭計畫，整合各方資源，讓選手們可以無後顧之憂的全力拚戰。

活動大使暨白蘭氏品牌贊助選手劉威廷，今天也現身活動現場，除了在舞台上施展跆拳道的經典動作，也與在場的學弟妹們分享運動防護與運動營養對選手的重要性。

尤其今年受到外在環境挑戰，除拉長奧運備賽戰線，對選手的體型、體能維持與健康保護力都是一大考驗。

劉威廷指出，隨著年紀增長，身體的代謝趨緩，對於有量級限制的運動選手來說，除了要控管體重、維持體力與耐力外，還要有良好的免疫力，讓自己保持最佳狀態。

劉威廷說，白蘭氏雙認證雞精零脂肪、零膽固醇，更加零負擔，對於講究優質營養補充的運動員來說，是十分優良的營養補充品；除此之外，內含小分子胺基酸好吸收的特性，也成為他的重要營養補充方式。

白蘭氏今年啟動「偏鄉孵育潛能開發」公益計畫，長期贊助菁英運動員與六所彰化高中田徑隊，作為選手們備戰賽事的奧援。

其中，在菁英運動員部分，除了跆拳道「跆拳長人」劉威廷之外，白蘭氏也持續贊助男子400公尺/跨欄-「跨欄王子」陳傑、甫於破蝶式200公尺世界青少年紀錄的-「台灣蝶王」王冠閎。

以及女子拳擊57公斤-「女力神拳」林郁婷，與獲得東京奧運門票的女子桌球-「桌球一姐」鄭怡靜等台灣菁英選手。

另外，白蘭氏更積極響應在地運動政策與扶持潛力選手培育，贊助產品給員林農工、成功高中、彰化藝術高中、二林高中、田中高中與和美高中六所高中田徑隊、超過百名選手。