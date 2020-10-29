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劍湖山世界搶攻旅展商機 祭現場產品下殺三折

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
2020年台北國際旅展（ITF）將於明日開展，搶攻旅展商機，劍湖山世界旗下劍湖山主題樂園及劍湖山渡假大飯店，推出前所未有的超高CP值優惠活動。　圖／劍湖山世界提供
2020年台北國際旅展（ITF）將於明日開展，搶攻旅展商機，劍湖山世界旗下劍湖山主題樂園及劍湖山渡假大飯店，推出前所未有的超高CP值優惠活動。　圖／劍湖山世界提供

2020年台北國際旅展（ITF）將於明日開展，搶攻旅展商機，劍湖山世界旗下劍湖山主題樂園及劍湖山渡假大飯店，推出前所未有的超高CP值優惠活動，二人成行原價約15,000元的劍湖山渡假大飯店高級客房加蔚藍西餐廳早餐、晚餐，及劍湖山主題樂園門票，在旅展現場購買只要4,888元，平均每人2,444元，下殺三折，還可免費使用飯店健身房、遊戲機、桌球室、兒童遊戲室、戶外戲沙池...等休閒設施，以及劍湖山渡假大飯店啡黃酥八五折優惠。

劍湖山世界主題樂園2020台北國際旅展期間，則推出第二張門票只要1元活動（第一張門票899元），也就是平均每張只要450元，下殺五折。劍湖山世界官網Fancy go網路商城(https://www.fancygoshop.com/)即日起也推出線上旅展限定單人票只要500元（原價899元），再加碼送酷咖啡飲品乙杯（原價160元），總價值1,059元，下殺四七折。

另外，劍湖山世界也與大同醬油、朝露魚舖、丸莊醬油、源順芝麻、興隆毛巾、福祿壽觀光酒廠、台灣鯛生態創意園區、塔吉特千層蛋糕、雅聞峇里海岸、良作工場等十家雲林縣著名觀光工廠合作，在2020年11月3日至2021年1月31日，憑劍湖山渡假大飯店消費發票，至這十家觀光工廠可享免費入場或半價至八五折優惠。

例如，距離劍湖山渡假大飯店只有數分鐘車程的古坑福祿壽觀光酒廠，提供劍湖山渡假大飯店顧客，憑消費發票享鮮果直釀DIY水果酒第二件半價優惠。至虎尾興隆毛巾觀光工廠消費，可享DIY造型毛巾半價優惠。

劍湖山世界表示，在2020年11月3日至2021年1月31日，憑上述十家觀光工廠消費發票，入住劍湖山渡假大飯店，也可享有2020台北國際旅展的優惠方案，除了上述一泊二食加門票方案，還包括：平日二人入住，一泊一食每房3,200元（每人1,600元），下殺三折。平日二人入住，一泊二食（住宿加蔚藍西餐廳自助早餐、自助晚餐）每房只要3,999元，同樣下降至三折。

除了入住享房價及自助早晚餐優惠，劍湖山渡假大飯店的中餐廳也獨家開發融合雲林縣20鄉鎮市特色食材的創意菜單，得到許多官員、民意代表、工商界重量人士的口碑。也就是一張菜單就可品嚐雲林縣許多著名的農特產，CP值超高。

劍湖山世界指出，利用台北國際旅展購買劍湖山主題樂園優惠門票，除了省荷包，可以暢玩驚險刺激飛天潛艇Ｇ５、衝瘋飛車、擎天飛梭、驚嚇列車、VR飛車等設施，又可到KU咖啡餐廳體驗非常有特色的劍湖山薑黃披薩，以及咖啡DIY，享受遊樂園美食及悠閒樂趣、歡樂假期。可以說是吃喝玩樂購全部享受，又非常多樣化。

2020 ITF台北國際旅展10月30日至11月2日，將在南港展覽館盛大展開（劍湖山世界攤位號碼K815)，消費者只要到集團官網www.janfusun.com.tw線上下載「預購單」填寫完畢後回傳，即可完成訂購！也可以上網直接連結：fancygo.janfusun.com.tw進入網路商城<主題樂園／渡假飯店>點選購買，數量有限售完為止。

二人成行原價約15,000元的劍湖山渡假大飯店高級客房加蔚藍西餐廳早餐、晚餐，及劍湖山主題樂園門票，在旅展現場購買只要4,888元，下殺三折。　圖／劍湖山世界提供
二人成行原價約15,000元的劍湖山渡假大飯店高級客房加蔚藍西餐廳早餐、晚餐，及劍湖山主題樂園門票，在旅展現場購買只要4,888元，下殺三折。　圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界 觀光工廠

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