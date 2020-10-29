老爺線上旅展開紅盤 首日業績突破3500萬
年度旅展盛事ITF台北國際旅展將在10月30日開展，在國旅熱潮之下，老爺酒店集團住宿券成為大熱門商品，在10月23日搶先開賣的老爺線上旅展，上線首日就創下單日3,500萬的業績，較去年同期成長逾6倍。
本檔熱賣的明星商品首推每張2,900元的老爺酒店集團聯合住宿券，由於優惠效期長達1年5個月 (至2022年3月17日止)、買20張送2張、30張送3張，消費者買起來可以分次慢慢玩，也在社群媒體的飯店討論社團成為團購熱度最高的住宿券商品。
第二名是限量600組的礁溪老爺樂活露營假期，住一晚溫泉飯店贈送一晚露營車體驗的套券15,500元，線上開賣短短5小時就銷售一空；消費者想買還有機會在台北國際旅展10月30日-11月2日四天展期購買，每日限量150組、每人限購3組。
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