台郡Q3 EPS 1.68元 Q4迎全年最旺季度

台郡（6269）第3季受匯損及新舊產品組合等不利影響，每股盈餘（EPS）為1.68元，展望第4季，台郡看好第4季將有傳統最旺的生產季度，本季整體生產產值將較去年第4季有約10%-20%間的成長。

台郡今（29）日公布第3季財報，受惠於5G新產品問世，第3季營收80.5億，較上一季成長2成以上，表現符合預期。累計至第3季營收更為歷史新高達192億。

台郡今年第3季毛利率18.8%，季減1.2個百分點、年減5.1個百分點。營益率9.1%，季減1.2個百分點、年減7.6個百分點。稅後純益5.76億元，季增9.9%、年減49.7%，每股盈餘為1.68元。

台郡財務長熊雅士表示，第3季營收上升受惠5G、手機產品等因素，而毛利率下滑，則主要受到匯兌損失5500萬元、季節性降價、一次性打銷庫存，以及新舊產品組合等不利影響。

展望未來，台郡樂觀認為接下來營運仍呈現逐季走高態勢，第4季將有傳統最旺的生產季度。本季整體生產產值將較去年第4季有約10%-20%間的成長。2020年度將能較2019年度有雙位數生產產值之成長。

其中，communication（手機為主）會有個位數的年成長、consumer（含穿戴）則有雙位數成長、computer（含平板）也會有個位數成長，而今年全年則會較去年有雙位數成長。

台郡指出，公司成功跨入5G LCP天線模組新產品，擴展MPI天線產品組合：台郡在準備了兩年後，在今年下半年成功的以新技術跨入 5G LCP 天線模組量產實績，產品線涵蓋穿戴式產品及平板電腦。

台郡積極投入研發擴充新產能，為未來 5 年成長藍圖奠下基礎。台郡表示，公司成功的切入5G天線技術，為未來5年打下了成長的基石，基於這明確的成長規劃，台郡積極的投入研發及在兩岸佈建新產能。高雄和發新廠及昆山新廠將於年底完工，明年第1季將開始佈建設備及試量產，為明年5G毫米波模組新產品提供量產產能。