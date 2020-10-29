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大同家電以創新、健康、節能 為三大發展方向

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
大同未來進行室特展，體驗家電科技新鮮事。記者張義宮/攝影
大同未來進行室特展，體驗家電科技新鮮事。記者張義宮/攝影

大同（2371）今日起於華山1914文化創意產業園區舉辦「大同未來進行室特展」，以大同家電科技進化為始，帶出新一代大同家電的轉變與優勢。

今年因疫情關係使得消費者生活型態轉變，大同綜合訊電董事長彭文傑表示，這波疫情改變了消費者的生活習慣，在家的時間變多，使得升級家中娛樂設備的需求也相對提升，同時因應防疫生活也使得在家烹煮的機會變多。因此，今年大同家電帶來許多創新創意的設計，希望消費者能擁有更美好的家電使用體驗。

他指出，今年大同家電以創新、健康、節能為三大發展方向；

在創新家電上面，今年大同推出多款具備設計巧思的家電，要讓大家耳目一新，包括大同玩色玻璃變頻對開冰箱採用目前台灣市場少見的雙色玻璃設計，另有特殊門中門設計可依需求獨立拿取；廚電歐風極簡系列主打使用不喧嘩奪目的不鏽鋼原色設計創造居家生活新風格；2020藍色當道，不僅有iPHONE的海軍藍，大同今年也推出深海藍電鍋，今甲同步於全台大同3C與展場同步開賣。

家中娛樂的重點產品「液晶」推出通過Google 認證Android TV液晶的XT系列，搭載Android9.0系統內建多款熱門平台，豐富內容還可透過語音搜尋即說即看，讓液晶成為家中的娛樂中心。

創意廚電的部份，首重多功合一及功能再進化。包括大同觸控顯溫電茶壺機身配有觸控面板，可透過觸控方式進行操作；大同智慧恆溫電鍋首創於電鍋內建恆溫模式，透過精準低溫溫控(55、65、75、85度)可進行舒肥料理應用；氣炸烤箱將氣炸+烤箱功能二合一，減油不減美味吃健康。

而在節能家電的部份大同亦每年不斷持續進步。今年展中包括大同空調採用R32環保冷媒大幅減少對環境的傷害；而熱水瓶向來被列來家中高耗電家電之一，為解決此一問題，大同推出具備一級能效熱水瓶系列，為節能省電加把勁；洗衣機上也推出全新洗衣小幫手功能–iDD智慧控制，搭載DD直驅變頻，並可偵測洗衣量多寡自動投入洗劑，洗衣不浪費。

展覽當天另一重點也就是大同整合各樣數位應用，於今天上線大同同樂會APP，包括數位會員、智慧家電、線上購物與數位食譜四大功能，透過單一平台即可實現全面數位生活。

大同未來進行室特展，體驗家電科技新鮮事。 記者張義宮/攝影
大同未來進行室特展，體驗家電科技新鮮事。 記者張義宮/攝影
大同綜合訊電董事長彭文傑表示，這波疫情改變了消費者的生活習慣，在家的時間變多，使得升級家中娛樂設備的需求相對提升。 記者張義宮/攝影
大同綜合訊電董事長彭文傑表示，這波疫情改變了消費者的生活習慣，在家的時間變多，使得升級家中娛樂設備的需求相對提升。 記者張義宮/攝影

大同 智慧家電

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