影／大同電鍋上市60周年 累計賣出1750萬台

華人品牌智光的大同電鍋上市60周年， 累計賣出高達1750萬台， 成為大同家電的常青樹。

1960年，台灣經濟全面起飛之際，大同公司推出首顆大同電鍋，從此走入了每個家庭的生活，自此成為台灣一世紀以來飲食生活裡密不可分的存在。

大同電鍋於1960年推出，解決了傳統以灶煮飯時，最難控制的水量及火侯問題，只要依照一定規格加水即可自動煮飯炊熟，可說是家事自動化的一大邁進！同時帶動了食的革命性發展。

大同電鍋遂逐漸發展成為一般家庭的必備家電。

大同公司一百周年推出的大同百年電鍋，其珍珠白時尚的外觀，正好呼應當年第一顆白色大同電鍋的誕生，頗有接續傳承的意味。