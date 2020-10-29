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影／大同電鍋上市60周年 累計賣出1750萬台

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導
大同電鍋上市60週年，累計賣出1750萬台。記者張義宮／攝影
大同電鍋上市60週年，累計賣出1750萬台。記者張義宮／攝影

華人品牌智光的大同電鍋上市60周年， 累計賣出高達1750萬台， 成為大同家電的常青樹。

1960年，台灣經濟全面起飛之際，大同公司推出首顆大同電鍋，從此走入了每個家庭的生活，自此成為台灣一世紀以來飲食生活裡密不可分的存在。

大同電鍋於1960年推出，解決了傳統以灶煮飯時，最難控制的水量及火侯問題，只要依照一定規格加水即可自動煮飯炊熟，可說是家事自動化的一大邁進！同時帶動了食的革命性發展。

大同電鍋遂逐漸發展成為一般家庭的必備家電。

大同公司一百周年推出的大同百年電鍋，其珍珠白時尚的外觀，正好呼應當年第一顆白色大同電鍋的誕生，頗有接續傳承的意味。

在民國49年，大同電鍋甫推出的時候，因為一開始知名度未開，需加強行銷推廣，當時的業務員為了推廣電鍋，都會選擇到戲院、動物園或圓山兒童樂園等門口示範，因為會出入這些場所婦女多半比較願意接納新鮮事物，結果成效相當好！除了帶動銷售外，大同電鍋等同於「國貨之光」的形象也深植人心。

大同電鍋上市60週年，累計賣出1750萬台。記者張義宮／攝影
大同電鍋上市60週年，累計賣出1750萬台。記者張義宮／攝影

大同 家電

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