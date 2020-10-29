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漢來美食鎖定輕資產型品牌新策略 新品牌上菜明開幕

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
漢來美食鎖定輕資產型品牌新策略，新品牌上菜明開幕。圖／漢來美食提供
漢來美食鎖定輕資產型品牌新策略，新品牌上菜明開幕。圖／漢來美食提供

南台灣餐飲龍頭漢來美食（1268）看好第4季餐飲市場續揚，不僅持續展店，並開出新品牌「上菜 片皮鴨專賣店」。漢來美食表示，「上菜 」是集團朝向品牌「輕資產」轉型策略的全新餐廳，將在明日正式開幕，年營收目標5,500萬，明年並將鎖定百貨商場再開第2家店。

漢來美食表示，目前漢來美食旗下的名人坊、翠園等粵菜餐廳均為規模完整的大型餐廳，因菜品種類多元，需要繁雜的廚房設備與大量人力，然而，在品牌對外展店的選址考量之下，看重的無疑是能聚集眾多人潮的百貨及購物中心，但往往這些商場能給予的場地坪數都不大，因此，品牌如何轉型才能在有限的坪數下達到最高效益，是集團目前所思考的課題。

漢來美食因此鎖定發展「輕資產型」品牌，雖然是小型餐廳，但因運營模式朝向主題明確、產品單一化策略，反而更能專注於核心能力，並提升品牌競爭力，新品牌「上菜 片皮鴨專賣店」因而誕生。首店開在桃園台茂購物中心，該店坪數為104坪，包括餐廳67坪、廚房37坪，座位數共86位、包廂數3間，平均客單價為每人780元。試營運一周以來，人氣沸騰，櫻桃片皮鴨創下平均日賣50隻的佳績。

漢來美食中餐品牌長羅嶸表示，片皮鴨一直是旗下粵菜餐廳的人氣商品，看好台灣人愛吃烤鴨，特別把片皮鴨獨立出來開一家店，菜品均圍繞片皮鴨主題發展，把過往僅是餐廳配角的片皮鴨變成主角，除能讓品牌精實化，也有利於提高核心競爭力，同時因應百貨客群需求，特別提供半隻片皮鴉的選項，另搭配經典粵菜、川菜與港式點心，上菜可說是集漢來美食各粵菜餐廳精華於一身的餐廳。

在價格方面，上菜即烤櫻桃片皮鴨1隻1380元、半隻760元，可加價188及376元享用2吃、3吃，價格親民，菜餚除可單點，並針對人數少的用餐需求設計2人、4人與6人的套餐，以片皮鴨為主搭配精選的冷熱菜上桌。

漢來美食今年以來展店計畫不停歇，繼7月開出3家新品牌餐廳與1個乾拌麵品牌，第4季再開3家新餐廳，包括日前開出的「五梅先生」高雄巨蛋店、新品牌「上菜」片皮鴨桃園台茂店和「安那居」高雄夢時代店等，其中，「安那居」高雄夢時代店預計在12月中開出。

漢來美食

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