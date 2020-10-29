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台灣數位人才缺口浮現

經濟日報 / 記者程士華／台北報導
KPMG安侯建業昨日舉辦「2020台灣CEO前瞻大調查」媒體發表會。KPMG全球資產配置戰略諮詢中心主持人陳彩凰（左起）、執行長曾國禓、主席于紀隆、安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠及數位創新服務營運長賴偉晏出席。 記者程士華／攝影
KPMG安侯建業昨日舉辦「2020台灣CEO前瞻大調查」媒體發表會。KPMG全球資產配置戰略諮詢中心主持人陳彩凰（左起）、執行長曾國禓、主席于紀隆、安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠及數位創新服務營運長賴偉晏出席。 記者程士華／攝影

新冠肺炎疫情影響，遠距辦公需求提升，安侯建業聯合會計師事務所昨（28）日表示，台灣企業雖在數位轉型投資不落人後，然而卻有不少國內CEO受訪指出，他們在關鍵崗位上找不到合適的人選，在疫後時代裡，更凸顯數位人才的缺口。

根據安侯建業《2020台灣CEO前瞻大調查》，隨著新冠肺炎疫情爆發，台灣CEO相較不擔心數位轉型走太慢，有54%受訪CEO指出，他們早已走在數位轉型的軌道上，不必為了疫情特別轉型；然而同樣在疫情之後，卻有26%的台灣CEO表示，他們在關鍵崗位上找不到合適的人選，但同樣的問題在全球卻沒有發生，全球平均僅有1%的CEO表達這個煩惱，亞太區平均也只有3%的CEO提出這個問題。

今年爆發疫情後，國內企業CEO看待經營風險的態度有了明顯轉變，安侯建業聯合會計師事務所昨日指出，台灣CEO們普遍認為疫後最大的風險，是國家屬地主義；供應鏈和人才在疫後調查中，躍升為第三、四大風險，更有78%受訪CEO表示，有意在疫情爆發後重新思考全球供應鏈布局。

安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏指出，他在訪談企業高階主管時發現，尤其在談論新興科技時，「他們找不到人在哪裡」，許多企業在考慮導入RPA（機器人流程自動化），第一個問題卻是煩惱員工能不能掌握、人機如何協作。

賴偉晏表示，政府及民間都積極展現對5G系統的企圖心，但是面對5G網路的高效率，如果只談流量，就還是網路基地台的思維，但如果想再搭配自動車、智慧醫療，就需要找到相應的人才加入。

工研院則建議，台灣應該發展涵蓋創意偵查員、創新促進者、堅毅實驗家和資源啟動者等四類型關鍵人才，才能在美中貿易戰和疫後挑戰中，讓企業保有韌性永續經營。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖說，在疫情的影響之下，所有的產業都面臨數位轉型必須加速的課題，帶動人才的需求，尤其是負責帶動5G轉型的資訊業及科技業。

何啟聖表示，無論是產業鏈上游的晶圓、晶片製造，或是中游的基地台、網路交換器建置，甚至是下游的物聯網、智慧機械、遠距醫療、無人車等廣泛應用場景，都在這波數位轉型的加速下，催生大量的人力缺口。

疫情 5G 肺炎

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