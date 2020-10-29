台灣數位人才缺口浮現

新冠肺炎疫情影響，遠距辦公需求提升，安侯建業聯合會計師事務所昨（28）日表示，台灣企業雖在數位轉型投資不落人後，然而卻有不少國內CEO受訪指出，他們在關鍵崗位上找不到合適的人選，在疫後時代裡，更凸顯數位人才的缺口。

根據安侯建業《2020台灣CEO前瞻大調查》，隨著新冠肺炎疫情爆發，台灣CEO相較不擔心數位轉型走太慢，有54%受訪CEO指出，他們早已走在數位轉型的軌道上，不必為了疫情特別轉型；然而同樣在疫情之後，卻有26%的台灣CEO表示，他們在關鍵崗位上找不到合適的人選，但同樣的問題在全球卻沒有發生，全球平均僅有1%的CEO表達這個煩惱，亞太區平均也只有3%的CEO提出這個問題。

今年爆發疫情後，國內企業CEO看待經營風險的態度有了明顯轉變，安侯建業聯合會計師事務所昨日指出，台灣CEO們普遍認為疫後最大的風險，是國家屬地主義；供應鏈和人才在疫後調查中，躍升為第三、四大風險，更有78%受訪CEO表示，有意在疫情爆發後重新思考全球供應鏈布局。

安侯建業數位創新服務營運長賴偉晏指出，他在訪談企業高階主管時發現，尤其在談論新興科技時，「他們找不到人在哪裡」，許多企業在考慮導入RPA（機器人流程自動化），第一個問題卻是煩惱員工能不能掌握、人機如何協作。

賴偉晏表示，政府及民間都積極展現對5G系統的企圖心，但是面對5G網路的高效率，如果只談流量，就還是網路基地台的思維，但如果想再搭配自動車、智慧醫療，就需要找到相應的人才加入。

工研院則建議，台灣應該發展涵蓋創意偵查員、創新促進者、堅毅實驗家和資源啟動者等四類型關鍵人才，才能在美中貿易戰和疫後挑戰中，讓企業保有韌性永續經營。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖說，在疫情的影響之下，所有的產業都面臨數位轉型必須加速的課題，帶動人才的需求，尤其是負責帶動5G轉型的資訊業及科技業。

何啟聖表示，無論是產業鏈上游的晶圓、晶片製造，或是中游的基地台、網路交換器建置，甚至是下游的物聯網、智慧機械、遠距醫療、無人車等廣泛應用場景，都在這波數位轉型的加速下，催生大量的人力缺口。