和大董座沈國榮跨足餐飲 打造台中頂粵吉品餐廳

今年7月才剛開幕占地1100多坪，斥資近5億元打造「台中頂粵吉品餐廳」，原來是和大集團董事長沈國榮跟三五好友一起合夥投資的。沈國榮跟他的好朋友們都很喜歡過去「台北世貿聯誼社」的服務、菜色，在閒聊中決定心動不如馬上行動，著手邀約「世貿聯誼社」前行政總主廚賴遠輝及相關團隊一起來台中定居，把他們懷念的「世貿聯誼社」氛圍移居台中。

一樓包廂區共19間與一開放區，精選歐洲進口華麗燈飾，雍容的氣度， 滿足各式不同人數及用餐的需求，小型與中型包廂可容納四至六人、八至十人，大型包廂4間，有容納28人的大桌面，亦有可同時安排兩張20人桌的獨立空間， 大型包廂附設投影設備、卡拉OK 、專屬洗手間，每間包廂具有不同特色及設計風格；另外，還有星光宴會廳全廳無柱設計、儀式堂及斟月酒吧Lunar Bar。

沈國榮說，他原本就很喜歡台北世貿聯誼社過去用餐環境，「台中頂粵吉品餐廳」就是要經營出這樣的懷念感，要讓每位客人感受到前來用餐的尊榮感。也因為沈國榮的朋友來自各行各業，所以這家餐廳的股東結構也很特別，總投資金額約5億元，沈國榮本身持股20%，其餘的股東有來自建築業的老闆，也有醫院的經營者、還有全台買賣進口水果的大亨，三五好友要打造台中頂級的餐廳。