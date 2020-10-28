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和大董座沈國榮跨足餐飲 打造台中頂粵吉品餐廳

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
和大董事長沈國榮跟他的好朋友們要把懷念的「世貿聯誼社」氛圍移居台中。記者黃淑惠／攝
和大董事長沈國榮跟他的好朋友們要把懷念的「世貿聯誼社」氛圍移居台中。記者黃淑惠／攝

今年7月才剛開幕占地1100多坪，斥資近5億元打造「台中頂粵吉品餐廳」，原來是和大集團董事長沈國榮跟三五好友一起合夥投資的。沈國榮跟他的好朋友們都很喜歡過去「台北世貿聯誼社」的服務、菜色，在閒聊中決定心動不如馬上行動，著手邀約「世貿聯誼社」前行政總主廚賴遠輝及相關團隊一起來台中定居，把他們懷念的「世貿聯誼社」氛圍移居台中。

一樓包廂區共19間與一開放區，精選歐洲進口華麗燈飾，雍容的氣度， 滿足各式不同人數及用餐的需求，小型與中型包廂可容納四至六人、八至十人，大型包廂4間，有容納28人的大桌面，亦有可同時安排兩張20人桌的獨立空間， 大型包廂附設投影設備、卡拉OK 、專屬洗手間，每間包廂具有不同特色及設計風格；另外，還有星光宴會廳全廳無柱設計、儀式堂及斟月酒吧Lunar Bar。

沈國榮說，他原本就很喜歡台北世貿聯誼社過去用餐環境，「台中頂粵吉品餐廳」就是要經營出這樣的懷念感，要讓每位客人感受到前來用餐的尊榮感。也因為沈國榮的朋友來自各行各業，所以這家餐廳的股東結構也很特別，總投資金額約5億元，沈國榮本身持股20%，其餘的股東有來自建築業的老闆，也有醫院的經營者、還有全台買賣進口水果的大亨，三五好友要打造台中頂級的餐廳。

沈國榮說，好朋友們想到「世貿聯誼社」吹熄燈號都非常不捨，認為台中的消費力夠，可以開一家這樣品質的中餐廳及宴會廳，沒有想到三五好友心動不如馬上行動，有人開始去台中找適合的場地，有朋友前去台北邀團隊加入，而且還成功的邀約團隊由台北到台中打拚，內外場近60人一起來加入經營，由台北世貿聯誼社前行政總主廚賴遠輝領軍團隊，決定攜手把早期「世貿聯誼社」給客人的感動在台中重現。

星光宴會廳全廳無柱設計空間彈性提供劇院式燈光影音設備吸引新人辦婚宴。記者黃淑惠／攝
星光宴會廳全廳無柱設計空間彈性提供劇院式燈光影音設備吸引新人辦婚宴。記者黃淑惠／攝
今年7月才剛開幕占地1100多坪，斥資近5億元打造「台中頂粵吉品餐廳」。業者提供
今年7月才剛開幕占地1100多坪，斥資近5億元打造「台中頂粵吉品餐廳」。業者提供
「台中頂粵吉品餐廳」是和大集團董事長沈國榮跟三五好友一起合夥投資的。業者提供
「台中頂粵吉品餐廳」是和大集團董事長沈國榮跟三五好友一起合夥投資的。業者提供
一樓包廂區共19間包箱與開放區，精選歐洲進口華麗燈飾，雍容的氣度。記者黃淑惠／攝
一樓包廂區共19間包箱與開放區，精選歐洲進口華麗燈飾，雍容的氣度。記者黃淑惠／攝

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