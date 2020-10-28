和大董座沈國榮跨足餐飲 打造台中頂粵吉品餐廳
今年7月才剛開幕占地1100多坪，斥資近5億元打造「台中頂粵吉品餐廳」，原來是和大集團董事長沈國榮跟三五好友一起合夥投資的。沈國榮跟他的好朋友們都很喜歡過去「台北世貿聯誼社」的服務、菜色，在閒聊中決定心動不如馬上行動，著手邀約「世貿聯誼社」前行政總主廚賴遠輝及相關團隊一起來台中定居，把他們懷念的「世貿聯誼社」氛圍移居台中。
一樓包廂區共19間與一開放區，精選歐洲進口華麗燈飾，雍容的氣度， 滿足各式不同人數及用餐的需求，小型與中型包廂可容納四至六人、八至十人，大型包廂4間，有容納28人的大桌面，亦有可同時安排兩張20人桌的獨立空間， 大型包廂附設投影設備、卡拉OK 、專屬洗手間，每間包廂具有不同特色及設計風格；另外，還有星光宴會廳全廳無柱設計、儀式堂及斟月酒吧Lunar Bar。
沈國榮說，他原本就很喜歡台北世貿聯誼社過去用餐環境，「台中頂粵吉品餐廳」就是要經營出這樣的懷念感，要讓每位客人感受到前來用餐的尊榮感。也因為沈國榮的朋友來自各行各業，所以這家餐廳的股東結構也很特別，總投資金額約5億元，沈國榮本身持股20%，其餘的股東有來自建築業的老闆，也有醫院的經營者、還有全台買賣進口水果的大亨，三五好友要打造台中頂級的餐廳。
沈國榮說，好朋友們想到「世貿聯誼社」吹熄燈號都非常不捨，認為台中的消費力夠，可以開一家這樣品質的中餐廳及宴會廳，沒有想到三五好友心動不如馬上行動，有人開始去台中找適合的場地，有朋友前去台北邀團隊加入，而且還成功的邀約團隊由台北到台中打拚，內外場近60人一起來加入經營，由台北世貿聯誼社前行政總主廚賴遠輝領軍團隊，決定攜手把早期「世貿聯誼社」給客人的感動在台中重現。
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