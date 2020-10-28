信義房屋受惠房仲本業與代銷貢獻 前三季EPS 1.27元

受惠全台房市買氣升溫，房仲龍頭信義房屋（9940）今（28）日公布財報，前3季合併營收89.39億元，稅後純益9.37億元，年減6.7％，每股稅後純益1.27元。由於去年信義房屋有開發事業交屋挹注，整體基期較高，但今年國內房市買氣走熱，帶動第3季單季稅後純益年增211%，全年營運樂觀以待。

信義房屋公布前3季財報顯示，合併營收89.39億元，年略減3.9％，稅後純益9.37億元，年減6.7％，每股稅後純益1.27元。信義房屋表示，去年上海「信義嘉庭」交屋挹注，整體基期較高，因此今年前3季稅後純益仍略為減少，不過受惠國內房市交易升溫，下半年營運轉旺。

信義房屋今年第3季單季合併營收36.4億元，年增28%，單季稅後純益5.6億元，年增211%，每股稅後純益0.75元。信義房屋策略長周莊雲表示，主要受惠下半年全台房市升溫所致，而第3季營收中，房仲本業與代銷貢獻年增四成，帶動信義房屋下半年營運轉旺。

周莊雲表示，今年上半年房市仍短暫受到疫情影響，第2季初買氣尚未升溫，但受惠於國內疫情趨緩，加上股市回穩、資金回流以及低利帶動下，下半年房市交易走旺，除了剛性買盤支撐外，還有上半年的遞延買盤，讓第3季傳統淡季表現不淡，預計第4季買氣將延續目前房市維持熱絡，全年營運樂觀以待。