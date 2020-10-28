食育酷樂園與料理網紅合作 帶你了解宜蘭當季食材特色

台灣各地都有好的農產品，一個經過多方討論及腦力激盪後，嘗試將宜蘭的生產環境及條件結合食農教育及產地旅行的「食育酷樂園」，為使更多人認識宜蘭在地好物及好生活，透過台菜王子龍師傅及料理網紅的合作直播，向外界傳達食育酷樂園的品牌精神，並認識宜蘭當季食材特色。

食育酷樂園表示，「酷」，概念來自於義大利文「FICO」，全稱為Fabbrica 「 Ilan」 Contadina，代表「宜蘭農場。食工場」。該案例是透過改造一間農產中心，期望將宜蘭形塑成以「吃」作為遊樂園的主題。

食育酷樂園說，宜蘭有一群青年返鄉務農，堅持無毒或有機摘種，讓在地職人帶您走入宜蘭鄉鎮，尋找宜蘭人美好生活及種植背後的故事。

宜蘭市一個孕育山海食材寶庫的，因食材的醇厚滋味，代代傳承的職人精神，吸引許多人愛上這有滋有味的鄉鎮。「食育酷樂園」透過台菜王子龍師傅及料理網紅的合作直播，來傳達食育酷樂園的品牌精神，認識宜蘭當季食材特色，也藉由邊看邊買還可以參加抽獎，進而讓更多人認識宜蘭在地好物及好生活。

「食育酷樂園」特與SuperBuy市集合作，推出全新服務-24H買菜快速到貨平台，此服務讓外食上班族找到健康新生活，不用擔心買菜沒時間，家庭主婦買菜也不用再大包小包很狼狽。平台試營運期間推出生鮮蔬果台北最快1小時極速配、雙北當日配、全台隔日配，多樣食材自由選，少量多樣享受美味更便利，不分溫層最低999元免運費，即刻動動手指，享受宜蘭特色食材不用等，快來體驗線上買菜的樂趣吧。

「食育酷樂園」的食農教育實驗基地，位在壯圍沙丘旅遊服務中心二樓的『里海之驛』，落腳在黃聲遠的沙丘建築和蔡明亮的藝術策展場域裡，希望把宜蘭在地職人的精神透過食材的藝術展演，體現宜蘭風土特有的個性化與多元性，進一步更認識宜蘭這塊土地，而尊重吃進口的每一種食材，都是來自嚴峻氣候下，有大地的滋養，有時間的淬煉，有職人的堅持。