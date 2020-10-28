快訊

日職／陳偉殷客場先發對軟銀 力拚首勝開張

食育酷樂園與料理網紅合作 帶你了解宜蘭當季食材特色

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
「食育酷樂園」，為使更多人認識宜蘭在地好物及好生活，透過台菜王子龍師傅及料理網紅的合作直播，向外界傳達食育酷樂園的品牌精神，並認識宜蘭當季食材特色。　圖／食育酷樂園提供
「食育酷樂園」，為使更多人認識宜蘭在地好物及好生活，透過台菜王子龍師傅及料理網紅的合作直播，向外界傳達食育酷樂園的品牌精神，並認識宜蘭當季食材特色。　圖／食育酷樂園提供

台灣各地都有好的農產品，一個經過多方討論及腦力激盪後，嘗試將宜蘭的生產環境及條件結合食農教育及產地旅行的「食育酷樂園」，為使更多人認識宜蘭在地好物及好生活，透過台菜王子龍師傅及料理網紅的合作直播，向外界傳達食育酷樂園的品牌精神，並認識宜蘭當季食材特色。

食育酷樂園表示，「酷」，概念來自於義大利文「FICO」，全稱為Fabbrica 「 Ilan」  Contadina，代表「宜蘭農場。食工場」。該案例是透過改造一間農產中心，期望將宜蘭形塑成以「吃」作為遊樂園的主題。

食育酷樂園說，宜蘭有一群青年返鄉務農，堅持無毒或有機摘種，讓在地職人帶您走入宜蘭鄉鎮，尋找宜蘭人美好生活及種植背後的故事。

宜蘭市一個孕育山海食材寶庫的，因食材的醇厚滋味，代代傳承的職人精神，吸引許多人愛上這有滋有味的鄉鎮。「食育酷樂園」透過台菜王子龍師傅及料理網紅的合作直播，來傳達食育酷樂園的品牌精神，認識宜蘭當季食材特色，也藉由邊看邊買還可以參加抽獎，進而讓更多人認識宜蘭在地好物及好生活。

「食育酷樂園」特與SuperBuy市集合作，推出全新服務-24H買菜快速到貨平台，此服務讓外食上班族找到健康新生活，不用擔心買菜沒時間，家庭主婦買菜也不用再大包小包很狼狽。平台試營運期間推出生鮮蔬果台北最快1小時極速配、雙北當日配、全台隔日配，多樣食材自由選，少量多樣享受美味更便利，不分溫層最低999元免運費，即刻動動手指，享受宜蘭特色食材不用等，快來體驗線上買菜的樂趣吧。

「食育酷樂園」的食農教育實驗基地，位在壯圍沙丘旅遊服務中心二樓的『里海之驛』，落腳在黃聲遠的沙丘建築和蔡明亮的藝術策展場域裡，希望把宜蘭在地職人的精神透過食材的藝術展演，體現宜蘭風土特有的個性化與多元性，進一步更認識宜蘭這塊土地，而尊重吃進口的每一種食材，都是來自嚴峻氣候下，有大地的滋養，有時間的淬煉，有職人的堅持。

食農教育 網紅 王子

延伸閱讀

歷任宜蘭市長種樹祝升格80年 陽明路將成紫薇迎賓大道

宜蘭／礁溪寒沐酒店 媽媽四季放鬆身心好地方

第5年拍公益桌曆 東森主播王淑麗為遲緩兒募款

甜根子草盛開成夢幻雪景 秋冬來宜蘭看變色的蘭陽溪

相關新聞

新北五大指標豪宅交易背後 全數慘賠出場

近一年新北板橋新板特區與周邊豪宅，有不少破億元的交易紀錄，但據全國不動產企研室統計發現，這些豪宅的歷次交易明細幾乎慘賠，...

星宇航空VS.保時捷 桃園機場帥氣同框

今天的桃園機場很帥氣！保時捷自製節目「跑車大明星」今（28）日前進桃園機場取景，現場展示保時捷三款即將於2020年底上市...

葡萄王研發再獲肯定 波蘭發明展奪2金

葡萄王生技（1707）在 <2020波蘭國際發明展暨發明競賽>以兩件作品參展，拿下2金的好成績，足見台灣產業之研發實力與...

星宇航空VS. 保時捷 桃園機場同框

保時捷自製節目「跑車大明星」於今日前進桃園機場取景，現場展示保時捷三款即將於2020年底上市的純電跑車Taycan：Ta...

華信航空首創環台飛行護照 暢遊全台七大航點

久久不能搭飛機出國，為滿足旅客想要類出國真旅遊的心願，華信航空今天首創7天6夜的「環台飛行護照」，如同歐美旅遊玩法，旅客...

賣早餐賣到拚上櫃！38歲的他如何讓麥味登客單價一舉翻倍

幾點幾分進哪些訂單、原料配送進度……，加盟主只要隨時拿出手機，點開App用手指上滑更新，各種營運資訊都在眼前一目瞭然。這是現年38歲的揚秦國際執行長、二代接班的卓靖倫

王光祥：「大同變天掀內亂」與事實不符

三圓建設董事長王光祥今日聲明指出， 媒體報導「大同變天掀內亂」，與事實不符，內容諸多斷章取義，本人鄭重聲明如下：

安定竑榮產業園區申請案 台南市府順應民意予撤銷

台南安定竑榮實業公司向台南市政府申請在安定區中榮里廠區，將其6處農業用地擴大設置水泥產業園區，由於緊鄰住宅區，地方反彈不...

二林園區招商 業者搶進駐

中科管理局昨（27）日舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，吸引上百家廠商參加；由於二林園區土地租金每公頃每月僅8.21萬...

類貨機服務 空服員爭著做

新冠肺炎在歐美又有捲土重來之勢，華航、長榮航現階段只能卯足全力搶攻航空貨運商機，增加整體營運的現金流；近日還傳出不少空服...

空運大爆艙 運價漲勢再起

空運爆艙，運價重回漲勢。貨攬業者昨（27）日表示，由於iPhone 12、筆電、遊戲機、電子零組件等需求過熱，航空運輸急...

台糖潭子土地 也很夯

配合台中市政府輔導未登記工廠合法化、同時厚植地方產業實力。台糖公司釋出潭子聚興產業園區6.61公頃土地，昨（27）日舉辦...

熱門新聞

空運大爆艙 運價漲勢再起

聯電擴大產能 傳買東芝8吋廠

台開金融大樓地下室賣掉了！ 神秘自然人砸5.59億元買進

慘！勞工領年金100元 勞保僅提存7.16元

投資客捧千萬掃空七期豪宅？中市府啟動聯合稽查

福音！青安房貸續辦並降息 一段式下調至1.4%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。