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台南新市-永康段傳斷軌 台鐵局：將進行抽換鋼軌作業

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

台南新市=永康段今（28）日上午發生疑似斷軌狀況，台鐵局下午說明指出，在上午10時1分完成以短鋼軌接頭魚尾鈑鎖定之緊急處置，確認安全無虞後，全線恢復雙向正常行車，待今日夜間營運時間結束後，將封鎖路線進行抽換鋼軌作業。

台鐵局表示，今日上午3709次區間車司機員自7時31分通報新市=永康間東正線，目測鋼軌疑似斷裂，為確保行車安全，台鐵局立即封鎖新市=永康間東正線，改西正線單線雙向行車，經工務單位派員至現埸確認該處為鋁熱劑焊接處，量測有19公分鋼軌破端。

台鐵局表示，嗣後現場依標準作業程序，於10:01完成以短鋼軌接頭魚尾鈑鎖定之緊急處置，確認安全無虞，全線恢復雙向正常行車，待今日夜間營運時間結束後，將封鎖路線進行抽換鋼軌作業。

台鐵局指出，經查鋼軌斷裂位於新市-永康間(350公里150公尺)，屬直線路段該處鋼軌接頭曾於106年1月11日以鋁熱劑焊接，同年2月8日辦理路線軌道超音波探傷檢查，發現該處鋼軌內有3-6公釐氣泡，屬檢測分級B級(缺陷小於6mm，大於或等於3mm，每年複檢一次)，並以魚尾鈑作加固處理增加強度。

台鐵局說，同時，依規定一年複檢一次。經確認該處於2018年9月18日、2019年9月30日及2020年9月11日以超音波探傷複檢結果皆屬B級，焊接處並無劣化情形，且該路線狀況良好石碴密實，並無浮枕及噴泥現象，且依據工務段例行巡檢紀錄，該路段於每週道班人員例行巡查時並未有異常。

台鐵局表示，本案已由該局運安處進行內部專案調查，檢討及釐清確切原因，後續將據以徹底落實改善，以有效降低鋼軌斷裂風險。

臺鐵局指出，自5月19日成功站南邊西正線斷軌事件後，依據運安會通告，前於8月8日已完成全台曲率半徑800公尺以下路線巡查作業，巡查結果無異狀，本次鋼軌斷裂處位處直線路段，台鐵局於今(28)日上午發布電報要求各工務段加強路線巡查及焊接口檢視，並加強熱劑焊接處所之砸道整修工作，以確保行車安全。

台鐵

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