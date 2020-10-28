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安捷不畏疫情引進新機 台灣飛航訓練再添新戰力

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
安捷飛航訓練中心斥資1,900萬元購置新教練機，今（28）日正式飛抵台東航空站的安捷飛航訓練中心主基地。　圖／安捷飛航訓練中心提供
安捷飛航訓練中心斥資1,900萬元購置新教練機，今（28）日正式飛抵台東航空站的安捷飛航訓練中心主基地。　圖／安捷飛航訓練中心提供

飛航訓練能量再升級，安捷飛航訓練中心斥資1,900萬元購置新教練機，今（28）日正式飛抵台東航空站的安捷飛航訓練中心主基地。新機報到後，安捷訓練機隊數量將增至八架，其中兩架為多發動機（雙引擎）教練機、六架為單發動機（單引擎）教練機，預估現有訓練能量可提升到至少120名學員，以因應未來本地及外籍學員陸續赴台從事訓練的需求。

安捷飛航訓練中心董事長高健祐表示，儘管新冠肺炎疫情衝擊航空產業，但飛行訓練仍維持一定需求，加上飛行人才培育至少一年起跳，更需要中、長期的規劃，加上台灣航空產業在這波疫情當中相對表現亮眼，民眾對未來機師人力需求也更為樂觀一些。

此外，安捷正積極開拓國外訓練市場，首批越南籍學員預計今年年底陸續報到，2021年更會開拓馬來西亞及其他新南向國家訓練市場，此次購置新機就是為了因應未來市場發展的第一步計畫。

安捷目前八架教練機，皆為奧地利鑽石飛機工業集團（Diamond Aircraft Industries）所生產設計，此次引進的DA42-VI，生產於2017年，屬雙引擎教練機，屬DA42系列教練機當中，等級最高、性能最佳的一款教練機，國際間普遍用於飛行訓練。鑽石飛機向來以安全著稱，擁有亮眼的安全紀錄。

除了安全考量，鑽石教練機採用全電子式儀表，搭載Garmin G1000航電系統，最接近民航客機的電子設備，像是飛機會自動計算下降的時機點，可幫助學生銜接未來在職場上的駕駛操作。G1000在環境警覺及飛行監控等各方面，能幫助初學者熟悉民航運輸機型操作。此外，所有重要飛行訊息可同步顯示在「主飛行顯示器」及「導航顯示器」兩個螢幕上，飛行教官能輕易觀察學員操作狀況，有助提升教學訓練成效。

安捷表示，鑽石教練機擁有高安全、高性能、好教學、低油耗、易操作等特性，特別適合用於初始階段的飛行訓練，目前包括美國安柏瑞德航空大學（Embry-Riddle Aeronautical University）、澳洲阿得雷德飛行訓練學校（Flight Training Adelaide）以及CAE公司轄下全球各地飛行學校在內等全球頂尖航校，皆以鑽石教練機作為訓練主力機型。

新機報到後，在完成塗裝及相關檢查後，預計近期即可正式投入訓練使用。此外，安捷預計明年第2季引進A320模擬機，提供包括「多組員合作訓練」（MCC）在內等更高階的訓練，服務更多的國內外航空公司、政府機構及一般學員，擴大並深化既有的訓練能量。董事長高健祐表示，安捷深耕台灣飛行訓練的決心不變，將陸續充實各項軟、硬體設備，提升訓練的質量，讓台灣飛行訓練更上一層樓。

現階段，全球航空產業雖受到新冠肺炎疫情衝擊，台灣航空產業的營運則是相對穩健，儘管機師招募受到波及，但仍持續招募新血飛行員，對新進駕駛員保有一定需求。隨著全球疫苗研發腳步加快，按世界衛生組織的估計，2021年中至年底可望有疫苗相繼問世，有望提前帶動航空產業復甦，進而活絡機師人力需求，逐漸回復至機師長期短缺的軌道。

機師 疫情 顯示器

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