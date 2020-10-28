葡萄王研發再獲肯定 波蘭發明展奪2金

葡萄王生技（1707）在 <2020波蘭國際發明展暨發明競賽>以兩件作品參展，拿下2金的好成績，足見台灣產業之研發實力與功能性食品的高需求度。葡萄王表示，公司投入益生菌、真菌的研發20餘年，加上本次發明獎，自2015起總計獲得125面獎牌，成果豐碩。

葡萄王指出，受新冠肺炎疫情影響，民眾對防治病毒意識抬頭，不過生活中仍然存在許多頑強病毒，其中以兒童常見傳染病之一的腸病毒71型，嚴重時會引起病毒性腦膜炎、類小兒麻痺症癱瘓及心肌炎，目前並沒有疫苗能預防EV71型感染；另外，今年登革熱境外移入較過去同期為高，且已有多起本土案例出現，嚴重會出現出血或器官損傷，至今尚沒有非常安全、穩定的疫苗。有鑑於此，葡萄王研發團隊將桑黃菌絲體經液態發酵，並萃取其活性物質，具有預防及抑制腸病毒與登革熱病毒感染細胞的效益，因此獲大會金牌獎肯定。

根據世界衛生組織WHO統計，全球憂鬱症患者約有3億5千萬人，全世界的盛行率接近5%。越來越多研究指出，腸道內的微生物群可能會影響行為跟情緒，透過攝入特定的益生菌，有助於改善壓力相關的情緒障礙。葡萄王生技自阿美族部落使用的釀製物成功採集到新穎益生菌GKJOY(Lactobacillus Brevis)。經實驗證實食用GKJOY(Lactobacillus Brevis)後，腦中能大量提升逾200%的血清素與多巴胺，用於降低血液中發炎因子效果十分顯著。在GKJOY(Lactobacillus Brevis)益生菌調節下，腸道透過腦腸軸線，刺激大腦發揮功效，使血清素與多巴胺濃度達到加倍的效果，在結合多巴胺與血清素之雙重機制下，可達到穩定情緒、提升好心情的關鍵，此項專利技術也為葡萄王生技拿下大會金牌獎。

葡萄王指出，高度發展的社會，環境、藥物、壓力等多重環境不良因素，對人體產生多重負面影響。因此，葡萄王投入益生菌、真菌的研發20餘年，加上本次發明獎，自2015起總計獲得125面獎牌，未來將持續秉持「健康專家，照顧全家」的精神永續創新。