星宇航空VS. 保時捷 桃園機場同框

保時捷自製節目「跑車大明星」於今日前進桃園機場取景，現場展示保時捷三款即將於2020年底上市的純電跑車Taycan：Taycan 4S、Taycan Turbo、Taycan Turbo S於星宇航空航機前一字排開。

星宇航空董事長張國煒也特別以主人的身份，歡迎主持人王偉忠及鳳小岳一同上機參觀。

保時捷的發起人Ferdinand Porsche，從小受到父親的耳濡目染，對於機械與汽車充滿浪漫與幻想，從18歲就開始專研汽車馬達的設計，秉持對跑車的熱情與理念，台灣保時捷首次嘗試自製節目，拍攝環島實境秀「跑車大明星 Taycan Meets Stars」，以駕馭Taycan環台的方式，與各界名人展開浪漫對談，為該公司首台純電跑車Taycan宣傳。

張國煒對航空擁有無限的熱情，並對航機各項設備從性能、設計、品質都有一套自己的堅持，保時捷邀請以特別來賓身份出席節目錄影，就自身機長的身份和經驗，帶領來賓揭開星宇航空駕駛艙的神秘面紗。

為了完成Taycan和星宇飛機帥氣同框的期待，經過近一個月的籌備及桃園機場公司的大力協助，終於在今天順利展開拍攝工作。