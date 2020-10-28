快訊

日職／陳偉殷客場先發對軟銀 力拚首勝開張

中鋼連八年 獲頒綠色採購績優單位

經濟日報 / 記者林政鋒／即時報導

中鋼（2002）推動環保永續發展，去年相關綠色採購金額高達1.42億元，獲得行政院環保署及高市府環保局頒發績優獎狀，這是中鋼連續八年獲頒綠色採購績優單位。

中鋼行政副總張秋波表示，自2007年起即開始推動綠色採購，初期除辦公室用紙使用環保標章紙材外，並在職工福利社設置綠色產品專櫃，擺放具有相關環保標章或碳足跡標籤的生活日用品，供同仁採買。

後續中鋼綠色採購項目陸續加入具節能或環保標章的電器及電子資訊產品，例如辦公用電腦、印表機、公務用電動機車、工廠維護或廠房建造使用營建用爐石水泥及綠建材等，擴大綠色採購範疇。

另一方面，中鋼透過內部網站、佈告欄或文章刊載等多方管道，積極宣導及鼓勵採購環保產品。推動至今，中鋼公司連續八年獲環保署及環保局綠色採購績優單位表揚，近年來也有越來越多的集團子公司在綠色採購推動上表現優異。

除持續推動綠色採購外，中鋼公司對內也推動員工綠色生活計畫，鼓勵員工自主力行食、衣、住、行、育樂等各層面之綠色生活。例如中鋼公司藉由致送員工捷運儲值券方式，來鼓勵員工搭乘大眾運輸工具上、下班。

環保 中鋼 電動機車

延伸閱讀

中鋼連續八年 獲頒綠色採購績優單位

中鋼集團旗下中宇調薪2.9％ 李志豐接任總經理

中鋼旗下 中宇調薪2.9%

中鋼三利多 鞏固獲利基本盤

相關新聞

新北五大指標豪宅交易背後 全數慘賠出場

近一年新北板橋新板特區與周邊豪宅，有不少破億元的交易紀錄，但據全國不動產企研室統計發現，這些豪宅的歷次交易明細幾乎慘賠，...

星宇航空VS.保時捷 桃園機場帥氣同框

今天的桃園機場很帥氣！保時捷自製節目「跑車大明星」今（28）日前進桃園機場取景，現場展示保時捷三款即將於2020年底上市...

葡萄王研發再獲肯定 波蘭發明展奪2金

葡萄王生技（1707）在 <2020波蘭國際發明展暨發明競賽>以兩件作品參展，拿下2金的好成績，足見台灣產業之研發實力與...

星宇航空VS. 保時捷 桃園機場同框

保時捷自製節目「跑車大明星」於今日前進桃園機場取景，現場展示保時捷三款即將於2020年底上市的純電跑車Taycan：Ta...

華信航空首創環台飛行護照 暢遊全台七大航點

久久不能搭飛機出國，為滿足旅客想要類出國真旅遊的心願，華信航空今天首創7天6夜的「環台飛行護照」，如同歐美旅遊玩法，旅客...

賣早餐賣到拚上櫃！38歲的他如何讓麥味登客單價一舉翻倍

幾點幾分進哪些訂單、原料配送進度……，加盟主只要隨時拿出手機，點開App用手指上滑更新，各種營運資訊都在眼前一目瞭然。這是現年38歲的揚秦國際執行長、二代接班的卓靖倫

王光祥：「大同變天掀內亂」與事實不符

三圓建設董事長王光祥今日聲明指出， 媒體報導「大同變天掀內亂」，與事實不符，內容諸多斷章取義，本人鄭重聲明如下：

安定竑榮產業園區申請案 台南市府順應民意予撤銷

台南安定竑榮實業公司向台南市政府申請在安定區中榮里廠區，將其6處農業用地擴大設置水泥產業園區，由於緊鄰住宅區，地方反彈不...

二林園區招商 業者搶進駐

中科管理局昨（27）日舉辦「中科二林園區投資招商說明會」，吸引上百家廠商參加；由於二林園區土地租金每公頃每月僅8.21萬...

類貨機服務 空服員爭著做

新冠肺炎在歐美又有捲土重來之勢，華航、長榮航現階段只能卯足全力搶攻航空貨運商機，增加整體營運的現金流；近日還傳出不少空服...

空運大爆艙 運價漲勢再起

空運爆艙，運價重回漲勢。貨攬業者昨（27）日表示，由於iPhone 12、筆電、遊戲機、電子零組件等需求過熱，航空運輸急...

台糖潭子土地 也很夯

配合台中市政府輔導未登記工廠合法化、同時厚植地方產業實力。台糖公司釋出潭子聚興產業園區6.61公頃土地，昨（27）日舉辦...

熱門新聞

空運大爆艙 運價漲勢再起

聯電擴大產能 傳買東芝8吋廠

台開金融大樓地下室賣掉了！ 神秘自然人砸5.59億元買進

慘！勞工領年金100元 勞保僅提存7.16元

投資客捧千萬掃空七期豪宅？中市府啟動聯合稽查

福音！青安房貸續辦並降息 一段式下調至1.4%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。