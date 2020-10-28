中鋼連八年 獲頒綠色採購績優單位

中鋼（2002）推動環保永續發展，去年相關綠色採購金額高達1.42億元，獲得行政院環保署及高市府環保局頒發績優獎狀，這是中鋼連續八年獲頒綠色採購績優單位。

中鋼行政副總張秋波表示，自2007年起即開始推動綠色採購，初期除辦公室用紙使用環保標章紙材外，並在職工福利社設置綠色產品專櫃，擺放具有相關環保標章或碳足跡標籤的生活日用品，供同仁採買。

後續中鋼綠色採購項目陸續加入具節能或環保標章的電器及電子資訊產品，例如辦公用電腦、印表機、公務用電動機車、工廠維護或廠房建造使用營建用爐石水泥及綠建材等，擴大綠色採購範疇。

另一方面，中鋼透過內部網站、佈告欄或文章刊載等多方管道，積極宣導及鼓勵採購環保產品。推動至今，中鋼公司連續八年獲環保署及環保局綠色採購績優單位表揚，近年來也有越來越多的集團子公司在綠色採購推動上表現優異。

除持續推動綠色採購外，中鋼公司對內也推動員工綠色生活計畫，鼓勵員工自主力行食、衣、住、行、育樂等各層面之綠色生活。例如中鋼公司藉由致送員工捷運儲值券方式，來鼓勵員工搭乘大眾運輸工具上、下班。