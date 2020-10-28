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華信航空首創環台飛行護照 暢遊全台七大航點

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
華信首創7天6夜環台護照，憑飛行護照可暢遊全台。業者提供
華信首創7天6夜環台護照，憑飛行護照可暢遊全台。業者提供

久久不能搭飛機出國，為滿足旅客想要類出國真旅遊的心願，華信航空今天首創7天6夜的「環台飛行護照」，如同歐美旅遊玩法，旅客只要憑華信航空環台飛行護照，就可搭機遊遍台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖金門等七大景點，每個航點精選當地最知名五星級酒店住宿，並且安排專車機場接送。

華信假期環台飛行遊，跟全台雄獅、鳳凰等21大旅行社業者合作。自2020年11月1日首發至2021年3月24日，兩人成行、每人特惠價只要新台幣28,888元起。旅客打包行李說走就走，任何一個地點皆可出發，輕鬆搭機暢遊全台灣。

華信航空表示，推出的環台飛行遊，非常適合忙碌的子女買給父母當作孝親禮，讓倆老輕鬆搭機入住五星級飯店，好好舒活享受飯店設施，沒有語言障礙也沒時差，聯繫安全又方便。華信航空環台飛行遊自用送禮兩相宜，當作求婚或蜜月旅行、結婚周年慶、閨密好友旅行，或當作犒賞員工及尾牙摸彩獎品，都是非常特別又令人驚喜的好禮物。

配合華信航空台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門七個航點，環台飛行遊精選各地最具知名度的五星級飯店，包括，體驗精品購物樂趣的台北晶華酒店、富有創意魅力和文化城市的台中金典酒店、可俯瞰大高雄全景的高雄地標漢來酒店、五星級親子城市度假酒店花蓮翰品酒店、第一家國際級的溫泉渡假休閒旅館台東知本老爺酒店，及離島的澎湖福朋喜來登酒店、金門昇恆昌金湖大飯店等，最適合喜歡體驗頂級五星飯店尊榮享受的旅客。全程安排小巴接駁，解決機場與飯店間的交通問題，行程中特別增加並安排花東半日遊，以專屬小巴搭配專業司導前往池上伯朗、北回歸線標誌公園、光復糖廠等花東熱門旅遊景點。

華信航空與旅行社同業、飯店業者進行大合照。業者提供
華信航空與旅行社同業、飯店業者進行大合照。業者提供

華信航空 金門 澎湖

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