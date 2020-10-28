華信航空首創環台飛行護照 暢遊全台七大航點

久久不能搭飛機出國，為滿足旅客想要類出國真旅遊的心願，華信航空今天首創7天6夜的「環台飛行護照」，如同歐美旅遊玩法，旅客只要憑華信航空環台飛行護照，就可搭機遊遍台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門等七大景點，每個航點精選當地最知名五星級酒店住宿，並且安排專車機場接送。

華信假期環台飛行遊，跟全台雄獅、鳳凰等21大旅行社業者合作。自2020年11月1日首發至2021年3月24日，兩人成行、每人特惠價只要新台幣28,888元起。旅客打包行李說走就走，任何一個地點皆可出發，輕鬆搭機暢遊全台灣。

華信航空表示，推出的環台飛行遊，非常適合忙碌的子女買給父母當作孝親禮，讓倆老輕鬆搭機入住五星級飯店，好好舒活享受飯店設施，沒有語言障礙也沒時差，聯繫安全又方便。華信航空環台飛行遊自用送禮兩相宜，當作求婚或蜜月旅行、結婚周年慶、閨密好友旅行，或當作犒賞員工及尾牙摸彩獎品，都是非常特別又令人驚喜的好禮物。