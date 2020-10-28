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搶攻國旅商機 全台觀光工廠旅展推手作體驗、好康放送

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
2020 ITF台北國際旅展將自10月30日至11月2日於台北南港展覽館一館登場，經濟部工業局今年特別以「優哉遊在」的觀光工廠自在遊為主題參展，並將展區化為大型觀光工廠，讓全台優良觀光工廠大集合，預計在J2101、J2302攤位與大家見面。 圖／經濟部提供
2020 ITF台北國際旅展將自10月30日至11月2日於台北南港展覽館一館登場，經濟部工業局今年特別以「優哉遊在」的觀光工廠自在遊為主題參展，並將展區化為大型觀光工廠，讓全台優良觀光工廠大集合，預計在J2101、J2302攤位與大家見面。 圖／經濟部提供

搶攻國旅商機，觀光工廠也卯足全力！2020 ITF台北國際旅展將自10月30日至11月2日於台北南港展覽館一館登場，經濟部工業局今年特別以「優哉遊在」的觀光工廠自在遊為主題參展，並將展區化為大型觀光工廠，讓全台優良觀光工廠大集合，預計在J2101、J2302攤位與大家見面。

搭配國內旅遊風氣逐年盛行，觀光工廠每年都會在國際旅展亮相，工業局指出，今年旅展特別規劃產業主題旅行、節慶首選商品、職人手作體驗、互動好康大放送舞台等四大重點展現這幾年來觀光工廠輔導成果。

另外每個半點則將於舞台區加碼多項有獎互動好康大放送活動，也推出互動體驗區，讓民眾可以現場體驗全台最有特色的觀光工廠。

其中，「產業主題旅行」區，以全國觀光工廠產業小旅行方式呈現，包含巧克力、釣竿、機器人、蛋糕、鐵蛋、棉被、味噌的誕生過程。

第二區「節慶首選商品」，則是有鑒於禮品是台灣節慶文化不可或缺的一環，除了生產線優勢，許多觀光工廠紛紛開發其特色產品。春節拜年要送什麼、情人節要如何展現甜蜜、兒童節要如何創造驚喜，都可以到觀光工廠自在遊展區了解。

「職人手作體驗」則是第三區，以環遊世界為主題，每天推出6場次的異國特色體驗，包含我的飛行日誌、織舞小熊國際村、環遊世界磁磚彩繪、國際平安娃娃，還有體驗日式糕點及味噌，亦有徜徉在歐洲世界的巧克力體驗。

還有「互動好康大放送舞台」區，每個半點主持人將與現場民眾有獎互動，讓參展民眾不僅能瞭解產業特色與觀光工廠，還有好康禮品可以拿，來一趟觀光工廠之旅。

觀光工廠 巧克力

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