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大同改選董座前夕爆內亂？王光祥：與事實不符

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導
三圓建設董事長王光祥。記者蘇健忠／攝影
三圓建設董事長王光祥。記者蘇健忠／攝影

大同（2371）變天後的第一次董事會，即將在11月2日（下周一）登場，不過今（28）日有媒體報導「大同變天掀內亂」，指出市場派主力王光祥和內定董事長林文淵，雙方對人事安排有所矛盾，因而產生嫌隙。王光祥隨即發布聲明澄清報導內容，表示內亂說與事實不符，強調支持林文淵組成專業經理人團隊的想法也未曾改變。

王光祥聲明指出，推舉林文淵擔任大同董事長、尊重由林組成專業經營團隊等承諾不曾生變，也是最符合大同全體股東的決定，相信林文淵將化解公司派和市場派的不同意見，讓公司交接無縫接軌、加速改革腳步。

對於報導中的內容，王光祥表示，所謂「王董友人」、「知情人士」一再對外不實放話，意圖破壞新的經營團隊、阻撓大同改革，實屬遺憾。

在土地開發的議題上，王光祥認為大同在興利除弊、轉虧為盈的路上，活化資產只是其中一個項目；並澄清他的本意是以活化資產為股東創造最大利益，而非外界所評論只是要「開發處分大同土地」等。他也強調，整頓大同公司治理，是新團隊當前最重要的任務，公司治理要步上正軌，所有的改革才能順利推動。

大同將於11月2日（下周一）舉辦股臨會後第一次股東會，地點在大同總部，由獲得改選最高票的原公司派獨立董事王金來召開。王金來日前也表示，今後大家都是「大同派」，不用區分公司派、市場派，唯有齊心努力打拚，大同的未來前景才會看好。

大同 林文淵 股東會

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