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富邦媒雙11檔期拚業績成長五成 增第二資料中心穩流量

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
富邦媒宣布2020「momo雙11超狂購物節」將於11月1日盛大開跑。圖／momo購物提供
富邦媒宣布2020「momo雙11超狂購物節」將於11月1日盛大開跑。圖／momo購物提供

富邦媒（8454）敲響零售業年度慶典雙11戰鼓！富邦媒今日宣布2020「momo雙11超狂購物節」將於11月1日盛大開跑，繼去年11月11日締造單日業績21億表現，今年將挑戰雙11檔期累積造訪人次與業績年增五成。富邦媒總經理谷元宏表示，每年雙11，物流和IT都是關鍵，momo今年在IT投資方面，增加了第二個資料中心，物流也經過大數據運算，將較占空間的民生物資分散擺放，以求今年業績目標能順利達陣。

谷元宏表示，電商成長是趨勢，目前這個趨勢還看不到逆轉跡象。從今年前三季業績成長30%來看，受疫情帶動的防疫商品業績約貢獻10%，另外20%成長來自疫情底下消費習慣的改變。當消費者發現線上購物的品質、價格、服務都優於實體通路，消費慣性會逐漸被養成，消費行為的改變才是電商長線成長的關鍵。

谷元宏認為，電商一定還會成長，因為空間還很大。零售業並沒有很標準的定義，從廣義的零售來看，目前電商的占比僅2%，即便從狹義來看，電商占比也才10%，占整體零售比重並不高。

2020年momo雙11暖身慶首波祭出11月1日-11月6日「品類折扣日」打頭陣，指定日期下單再抽iPhone12；11月7日-11月8日「1111品牌嘉年華」實體活動接棒，攜手近40大品牌並邀請明星網紅於信義區香堤大道南段熱鬧展開；11月11日重頭戲「momo雙11超狂購物節」正慶登場，今年有千大品牌折扣最低1折起、搭配雙11晚會介紹雙11必敗好物。

今年momo雙11環繞著「只有momo能超越momo」的核心訴求，集結6,000個品牌1折起，同時祭出雙11限定驚喜價，像是幫寶適尿布2箱原價2,840元，雙11只要2,222元、adidas 運動鞋34折、Dyson V11 Absolute雙主吸頭吸塵器限時下殺7折、蘭蔻小黑瓶獨家買50ml送30ml售價3,690元、理膚寶水雙11限量獨家B5彈潤禮盒限時64折售價3,160元、雀巢金牌咖啡67折、3M水洗被43折售價2,990元、FUJI按摩椅54折、正官庄高麗蔘精下殺7折、法國STAUB鑄鐵鍋22cm挑戰市場最低價3,999元、Google新一代話題機Pixel5網路獨家開賣、Lenovoi7輕薄512G筆電免2萬、EcovacsT8旗艦掃地機69折售價19,999元等。

此外，刷卡或使用行動支付再享優惠，國泰、玉山、花旗、台新等30大銀行最高回饋20%；刷momo富邦聯名信用卡，指定500大品牌免登記最高回饋10%，購買全站商品免登記回饋5%無上限。LINE Pay選用LINE Pay money最高回饋11%。其中11月7日起指定刷花旗銀行，搭配Master Card，單筆分期滿3萬最高回饋23%，可再享momo組隊活動滿額(消費滿100,001)回饋獎最高3%。

momo 富邦媒

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