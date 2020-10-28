2020台北金融科技論壇 研訓院盛大登場

FinTech Taipei Forum 2020台北金融科技論壇今(28)日在台灣金融研訓院盛大登場，逾3,000人次參與線上線下論壇互動、44位國內外專家上台分享、50家國內外新創團隊DEMO交流，全球金融科技菁英齊聚一堂，分享各國寶貴經驗，為台灣金融科技注入新能量，開創精彩的新金融時代。

FinTech Taipei Forum 2020台北金融科技論壇連續兩天舉行，邀請來自美國、英國、澳洲、以色列、日本、波蘭、加拿大、香港等國際FinTech代表，以及金管會、行政院與台灣金融研訓院等國內金融科技專家，一同進行碰撞與交流，與會進行經驗分享與對談。

這兩天也針對金融科技新創交流舉辦Demo發表媒合會，規劃「國內外新創趨勢講座」及「國內外新創發表」兩大主軸。

台灣金融研訓院董事長吳中書表示，2020年是金融科技發展充滿動力的一年，不僅科技本身不斷進化，受到疫情的驅動，在金融領域的應用面向也愈趨寬廣。

2020台北金融科技論壇第一天有三場國際論壇，第二天還有16場金融科技演講會，期望為台灣金融科技服務注入更多創新能量。

重頭戲國際金融科技論壇著重探討「數位轉型、資訊安全、監理科技」三大金融科技熱議話題，首場數位轉型專場上，邀請日本金融廳國際政策管理官三輪純平，透過線上串流演講，和與會來賓分享日本金融科技創新與發展實務，也邀請澳洲金融科技專家暢談澳洲金融數位化轉型的實務分享。

台灣金融研訓院院長黃崇哲將進一步解析金融數位轉型成功的關鍵因素，特別是以金融創新的數位服務連結金融與美好社會，與各國線上觀眾及現場嘉賓探討金融科技的創新能量。

其次，在資訊安全場次，邀請美國資訊安全規範與避風港計畫營運長Mr. Carlos Recalde，以及以色列蓋夫亞姆先進技術園區執行長Roy Zwebner與總經理Dr. Yaniv Harel，呼應金管會金融行動資安方案的同時，也借助國際經驗，讓台灣在資訊安全的創新思維與安全規範更上層樓，進一步防禦資安威脅，面對未來的資安挑戰。

而在監理科技上，今年邀請EY新日本有限責任監査法人小川恵子，以線上研討會型式，為與會人士分享日本在監理科技領域的落實，同時也邀請香港金融科技委員會聯合主席陳華利，暢談監理科技之於金融科技的重要性，為台灣監理科技的趨勢與發展提出分享與獨到見解。

論壇第二日接力登場的是金融科技演講會，邀請多家國際獨角獸，包含日本Finatext、澳洲Afterpay、英國Rapyd、美國DataRobot，以及波蘭的金融科技關鍵網站Fintek.pl共同與談展現創新能量。

其中，日本Finatext將透過日本CEO與台灣總經理的跨時空連線對談，創造在疫情下仍能突破重圍，為金融科技論壇帶來精采分享。

FinTech Taipei Forum 2020台北金融科技論壇因應疫情，首度採用國內外專家虛實整合、直播連線、預錄影片，乃至在會前即有Facebook Live Show直播，並邀請美國、英國、澳洲、以色列、加拿大、日本、香港共十多位國際講師從國外連線、學員在線上觀看直播。

其他國外的朋友，如亞太銀行學院協會(ABABI)會員夥伴們，也在線上共襄盛舉參與本論壇，在疫情下展現金融科技跨界跨國對談碰撞的積極性，未來台灣金融科技領域的崛起。