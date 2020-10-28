直銷業巨擘天福天美仕：商標名稱遭到冒用

海峽二岸直銷界巨擘天福天美仕發表聲明，發現劉姓等多位離職員工冒用天福集團、天仁茗茶、天福天美仕等名義對外招商吸收會員，導致民眾受騙上當嚴重影響天福天美仕形象與商譽，特別提出嚴正聲明以正視聽。

聲明中表示，原任職於廈門天福天美仕的劉姓員工已經在2019年4月離職，原任職於台灣天美仕另一位劉姓幹部在2020年3月13日離職，此兩位姊妹自離職日起已和廈門天福天美仕及台灣天美仕均無任何關係，無權對外代表、宣稱或執行本公司所有的事務，離職後的行為天福天美仕一概不負責。

由於發現有台灣的直銷公司冒用天美仕(大陸)名義，在公開的簡報檔案說明可經營天美仕大陸市場，已經嚴厲要求刪除，不可使用天美仕集團相關名義欺騙社會大眾。

大陸天美仕直銷公司全球唯一海外連結公司，是台灣天福天美仕股份有限公司，由董事長陳福松與副董事長陳采婕父女聯手經營，其他直銷公司不得非法冒用。任何盜用天美仕公司所擁有之牌照與名義進行的商業行為，已嚴重侵犯到本公司商譽與形象，對此將採取最嚴厲的法律製裁行動，並呼籲民眾小心查察，避免受騙上當。