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柯拔希：台灣機械產業正呈現復甦 新台幣仍是關鍵

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣機械公會理事長柯拔希認為，整體機械單月出口自3月起，已連續六個月出口衰退，終於在9月回復正成長，顯示台灣機械產業正呈現復甦跡象。

台灣機械產業今年受美中貿易衝突及新冠肺炎疫情影響，台灣機械公會日前統計，今年前三季機械設備出口值為187.4億美元，較去年同期減少8%；若以新台幣計價約5,592.6億元，較去年同期減少11.6%。柯拔希日前也分析，這波的復甦，主要中國疫情趨緩，目前各廠商陸續湧現客戶為補庫存的訂單，半導體及5G基建對檢量測及電子設備需求升溫，讓機械產業開始觸底反彈。

另外，對於台幣今年以來強勁升值已破29元，柯拔希也很無奈，呼籲央行，應該緊盯競爭對手國，該貶值就要貶值，新台幣匯率仍是影響機械出口競爭力的主要關鍵；雖然9月機械出口以美元計成長0.8%，其實台幣升值已減少5%，所以新台幣一旦升破29元，產業不管多努力還是很辛苦。

根據統計，前三季機械出口值前三大，依序分別為檢量測設備26.6億美元、占比14.2%，年增率9.3%；電子設備24.85億美元、占13.3%，年增率3.9%；工具機15.84億美元、占8.5%，年增率32.4%。對明年整體機械產業的展望，柯拔希持審慎樂觀看法，東京奧運將是重要的觀察指標，可望帶動航空、紡織、製鞋、運動等相關產業升溫，

新台幣 東京奧運

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