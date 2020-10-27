台灣新創FunNow合併馬來西亞最大餐廳預訂平台TABLEAPP

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

本土新創、即時預訂都會享樂平台FunNow不畏今年疫情影響，為拓展海外市場再添新能量，今天宣布收購馬來西亞第一大餐廳預訂平台 TABLEAP，為馬來西亞餐廳產業提供全方面解決方案。FunNow指出，TABLEAPP 受到全球知名加速器與創投 500 Startups 青睞與投資，合併目標是看準馬來西亞的饕客及嚐鮮族群，兩個平台優勢加乘，將迅速普及到吉隆坡350 間中高檔餐廳，消費者得到即時又符合需求的餐廳預訂體驗。

FunNow指出，面對新冠肺炎疫情影響，上半年許多城市內商家營運備受打擊。馬來西亞在夏天疫情趨緩，整體經濟也回溫，FunNow 合併TABLEAPP後，剛好為吉隆坡市場再添新力，未來將主打預訂中高端料理，且強調優質餐飲體驗，期盼為馬來西亞消費者提供更貼近需求的服務。

FunNow 共同創辦人暨全球策略長張家甄表示，合併案在疫情前已在洽談，遇到疫情時，政府因應疫情狀況有限度開放城市，顯得網路預訂平台對經濟的重要性。

TABLEAPP主要經營涵蓋吉隆坡的商務發展中心巴生谷地區，平台有詳盡的餐廳資訊、照片及菜單，服務重點在於消費者能夠隨時隨地立即預訂中高端知名餐廳，TABLEAPP 的系統能夠清楚管理桌位，了解預訂情形，在疫情期間讓吉隆坡居民對線上預訂更有感，消費者省去排隊時間，也配合政府的政策，實行登記每位用餐者姓名及聯絡方式，讓政府與店家能夠掌握外出用餐的情況。

馬來西亞最大餐廳預訂平台的 TABLEAPP深耕馬來西亞餐飲界七年，系統開發技術符合當地餐廳桌位管理使用，並且能快速因應店家需求進行技術開發，因此無論是餐飲集團商或是單店商家對TABLEAPP 的依賴度極高。今年疫情期間，TABLEAPP 快速開發一個「Food Delivery」的功能，讓店家仍可透過食物外送維持部份營運，加深 TABLEAPP 與店家之間的夥伴信賴關係。

FunNow 透過與 TABLEAPP 店家管理系統的整合，讓店家能透過單一平台上的操作，除了既有的官方預訂管道外，還加上FunNow 吸引即時預訂消費者與銷售即時空位的服務，讓店家增加即時享樂族群的商機；除此之外，透過預付模式可有效降低消費者臨時不出現( No Show )機率，消費者還有「 Last Minute 優惠」，達到雙贏。

FunNow 目前已是吉隆坡最大的按摩產業預訂平台，合併 TABLEAPP 後成為馬來西亞最大的都會享樂平台，張家甄說，馬來西亞在即時預訂市場上，仍有很大的潛力可開發。

馬來西亞 疫情 吉隆坡

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