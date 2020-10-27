台開金融大樓地下室賣掉了！神秘自然人砸5.59億元買進

台開（2841）今（27）日公告指出，公司原持有的台開金融大樓地下室樓層進行處分，總面積約1000多坪，另外還有19個坡道車位，總交易金額約5.59億元，交易對象為自然人。據悉，該交易案短期內將採售後回租的方式進行，而買方是看好「西區門戶計畫」出手，以長期置產作為考量。

公告內容指出，台開27日將持有台開金融大樓的地下一樓、地下二樓、地下三樓，以及地下四樓坡道平面車位19個及其應有土地持分進行處分，目前地下一層為一般零售及餐飲業使用，面積約567坪，地下二層則為辦公室使用，面積約544坪，總交易金額約5.59億元，預計處分利益為1.3億元。

該交易買方為自然人購置，據了解，短期內採售後回租的方式進行，買方則是看好「西區門戶計畫」，以及雙子星聯開案開發效益出手，且台開金融大樓位於重慶南路與忠孝東路口，屬於西區精華地段的商業大樓，因此決定出手以長期置產作為考量。

而近日站前商圈的商用不動產交易頻頻，日前華南金控旗下華南金資產管理公司斥資3.333億元，標下遠航債權位於館前路三層樓店面。

商仲業者分析，由於站前商圈的商用不動產少有釋出，而眼下台北市商辦新供給缺乏，且站前商圈除了具有台北雙子星開發效益，未來還有都更重建效益，因此有意願長期持有的買方，在近日有標的釋出時即進場卡位。