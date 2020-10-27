國有地光電標租標脫兩宗 回饋金比率再創新高

國產署上月推出四宗國有地標租做太陽光電，今（27）日開標結果共標脫兩宗，分別位於台中市清水區、新竹市，都由同一業者搶下，兩案回饋金比率皆為25.3%，創下光電標租以來新高紀錄。官員表示，後續會再持續盤點合適標的釋出，歡迎業者踴躍投標。

國產署自去年起推出太陽光電標租，市場反應良好，不僅屢次標脫率接近百分百，且經常出現多封標單搶標；不過這次四宗標的僅標脫兩宗，與過去相比相對冷淡。

這批太陽光電標租共公告四宗標的，分別位於新北市樹林區（0.8公頃）、台中市清水區（0.8公頃）、新竹市（0.8公頃）、屏東縣林邊鄉（0.2公頃），僅台中、新竹兩塊土地標脫，投標裝置容量分別為1022 kW（瓩）、850 kW，回饋金比率都是25.3%。

官員表示，台中市標的共有五封標單搶標，是這次最熱門的標的。據了解，面積較大可能是主要考量之一；新竹市一案也有兩封標單出手，最後也順利標脫。

至於新北市一案雖有一家業者投標，然而由於投標資格限定須為「股份有限公司」，投標業者卻是「有限公司」，不符資格，只能望洋興嘆；屏東縣一案，面積僅0.2公頃，這次則是乏人問津。

國產署統計，今年以來已列標四批太陽光電標租，合計共15宗土地，共標脫11宗，標脫率約七成，已簽約裝置容量約11,858 kW。

官員表示，接下來會持續盤點適合的標的，這次未標脫的兩塊國有地，並非沒有市場價值，未來也會考慮重新列標，至於時程上是否來得及年底前釋出最新一批標的，仍要再討論。