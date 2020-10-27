允將建設攜手順時鐘 採抗菌鍍膜工程守護住戶健康

守護社區住戶健康，中部品牌建商允將建設今(27)日與順時鐘抗菌科技簽約，雙方正式開啟三年合作計畫，順時鐘抗菌科技將為允將建設的社區大樓電梯車廂進行抗菌鍍膜工程，讓住戶得到更多保護力。

一場疫情改變生活，國人更加注意自身健康與個人衛生習慣，除了公共場合保持社交距離、戴好口罩外，不少人更是酒精、次氯酸水不離身。

如今，在工研院的研發下，全新抗菌產品「黃金甲抗菌鍍膜科技」誕生，施做一次即可長效使用達12個月，吸引允將建設、國光客運，及國內多家遊覽車、長照中心業者率先採用。

大樓電梯車廂是每一位住戶每天出門必定要接觸的公設之一，允將建設在疫情發生期間持續關注抗菌產品，首次接觸「黃金甲抗菌鍍膜」即留下深刻印象。

這項產品以噴塗方式施工、操作方便，還能提供12個月長效性保護，同時具備除臭、空氣淨化、自潔、去除環境中汙染物等淨化無死角的優點。

今天的簽約儀式，由允將建設經理謝淑惠與順時鐘抗菌科技總經理吳培綸主持。謝淑惠說，允將目前除了「大有」之外，陸續進行抗菌鍍膜工程的還包括「康泊」、「福砌」等社區。

謝淑惠表示，除了規劃好看、好住的房子之外，允將同時也希望讓住戶好健康、好安全，此次與順時鐘的合作，將讓住戶得到更多保護力，讓無所不在的病毒無所遁藏。

吳培綸指出，「黃金甲抗菌鍍膜科技」產品專利的耐清洗抗病毒奈米銀塗層，可在物體表面形成超強奈米附著力，達到重複清洗也不脫落的效果，而且這層奈米塗膜，不只可長效性殺菌，也不會傷害布料及家具。

吳培綸提到，順時鐘抗菌商品用途廣泛，且對人體無刺激性，國際期刊研究亦證明，奈米銀離子對哺乳類細胞無毒性，不穿透皮膚真皮層，無生物累積性，消費者都可安全使用。

另外，產品可直接噴塗口罩內側，自行將口罩升級為抗病毒口罩，若是直接噴塗在手上，可維持抗菌效果達3至4小時，若噴塗在餐桌、門把、地墊等；而在不用清潔劑擦拭的狀況下，可至少維持12個月。

吳培綸指出，「黃金甲抗菌鍍膜科技」已廣泛應用在提供公眾使用的大眾交通運輸工具上，例如國光客運及多家遊覽車業者等，下一步將積極推廣至公共空間。