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Vpon威朋大數據：促銷奏效 小七用戶滲透率追上全家

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

本土新創、大數據分析業者Vpon威朋透過數據收集工具AppVois平台統計發現，先前全家最強小金雞App「隨買跨店取」，大幅拉近跟龍頭7-11差距，尤其是在咖啡品牌力、好感度、黏著度的提升都有顯著成效，但最近從Vpon威朋的AppVois平台觀察兩家超商的滲透率趨勢可以發現，7-11今年2月跟進推出名為「行動隨時取」的APP跨店寄杯服務後，FamilyMart App和OPEN POINT App近期首度出現黃金交叉點，主要是9月起7-11的OPEN POINT App強打促銷活動，7-11追上全家。

AppVois平台可以發現，民眾透過App消費累積點數逐漸成為習慣，生活類App滲透率在2020年首度超過80%，每10個人有8個人手機裡有安裝生活類型的App，平均每個用戶裝有4.4個App，企業不斷挖掘消費者生活中的需求，讓生活類App為消費者帶來便利和好處。反應企業在點數經濟背後的會員資料收集，趨向以自己掌握數據了解消費者要什麼，各大零售通路投入App會員集點的行列，引爆「點數經濟」會員攻防戰。

Vpon威朋以自有的AppVois平台發現，在興趣偏好上兩大超商用戶輪廓其實很類似，包括都下載85 Café和王品瘋美食等美食類App，也下載KLOOK和住宿旅遊等App，也就是說會下載FamilyMart App和OPEN POINT App這類便利超商App，他們都喜歡旅遊和美食相關類的App，出沒的數位足跡也類似，想要接觸到這群用戶、進行整合行銷溝通，最好的接觸點可以從旅遊與美食，也可思考如何加強拿下美食跟旅遊這一塊。

超商 全家

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