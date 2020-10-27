航空公司求生術 飛機餐搬進量販店

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經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
量販龍頭家樂福看好宅自煮當道，今年冷凍調理食品首次攜手華航旗下的華膳空廚推六款飛機餐。記者何秀玲／攝影
量販龍頭家樂福看好宅自煮當道，今年冷凍調理食品首次攜手華航旗下的華膳空廚推六款飛機餐。記者何秀玲／攝影

為何零售通路都要發展自有品牌？專家表示，通路可自行決定定價，也能自行決定商品內容，產生差異化，也是提升利潤的秘密武器！

量販龍頭家樂福擁有1,000個品項，居零售通路之冠，食品占九成，看好宅自煮當道，今年冷凍調理食品首次攜手華航旗下的華膳空廚推飛機餐，明年將增加非食品類的自有品牌，以民生用品為主。

家樂福表示，1997年開始開發自有品牌，目前共有1,000項產品，食品類占九成，其中包括生鮮、點心、餅乾、醬料、米油醋茶、冷凍冷藏類、飲料，非食品類則有身體保養（如沐浴乳、洗面乳）、清潔用品、美妝保養，日常用品如衛生紙、面紙、紙巾等，自有品牌產品數量應是零售通路之冠。

家樂福主管也提到，以前自有品牌業績占比不到5%，2018年投入食物轉型後，今年占比已近10%，慢慢打破大家認為「自有品牌是便宜貨」的既定印象，「現在的策略不是最低價，因為打價格戰很難生存」，而是要同等品質，經濟實惠，甚至有差異化的商品。

家樂福主管表示，許多環保概念也能透過自有品牌實踐，像是包裝減塑，家樂福的氣泡水僅採取箱裝或是一罐罐的販售方式，而不採用塑膠包膜；另外，家樂福自有品牌銷售最亮眼的商品為衛生紙，去年推出有「FSC」森林認證的衛生紙，避免砍伐原始森林。

今年因疫情關係，冷凍調理食品業績亮眼，截至目前為止，已成長六至七成；為了開發好吃的家樂福自有品牌冷凍調理食品，加上今年大家不能出國，因此6月主動接觸華膳空廚，剛好華膳空廚也有意願開發冷凍調理包，雙方一拍即合，推出六款頭等艙機上餐。

家樂福表示，華膳空廚在疫情之前，有99.9%都是製作空中餐，沒時間做地上業務，現在已經闢一組人處理冷凍食品；與華膳空廚合作過程中，不但得花時間討論包裝，還要去除不必要的添加物；另外，冷凍食品要如何不加防腐劑，又能讓保存期限長達一年，華膳空廚並沒有經驗，雙方討論食譜也花了很長時間。

最後將頭等艙點餐率最高的產品，推出調理包，包括匈牙利紅酒燉牛肉飯、航廈貴賓室紅燒三寶牛肉麵、南洋椰香綠咖哩雞飯、南洋椰香紅咖哩雞飯、印度坦突里雞飯、奶油洋蔥濃湯等六款。

量販龍頭家樂福看好宅自煮當道，今年冷凍調理食品首次攜手華航旗下的華膳空廚推六款飛機餐。記者何秀玲／攝影
量販龍頭家樂福看好宅自煮當道，今年冷凍調理食品首次攜手華航旗下的華膳空廚推六款飛機餐。記者何秀玲／攝影

家樂福 衛生紙

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