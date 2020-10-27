投資客捧千萬掃空七期豪宅？中市府啟動聯合稽查

針對市場傳出「投資客捧千萬現金掃空七期豪宅」，台中市政府消保官表示，該建案尚未取得建照，依法不得銷售，今（27）日已和地政局會同內政部地政司人員前往建商銷售中心稽查。

消保官表示，目前尚未發現業者有開始銷售事證，業者也否認有預售行為。消保官強調，如果民眾有相關預購此建案的具體資料，可向市府提出檢舉，保障自身權益。

台中市法制局指出，近來各地屢傳預售屋市場銷售亂象，少數建商為營造銷售熱潮的廣告效果，在建案尚未取得建造執照時，就釋出預售訊息，更有業者會聘請工讀生排隊購屋，以吸引更多民眾關注。

法制局表示，這種銷售方式因建商尚未取得建照，建案資訊並未確定，將使消費者承擔資訊不對稱、不完全的風險。

台中市府重視房地產市場健全發展與消費者權益保障，法制局消保官與地政局會同內政部地政司中部辦公室人員，今天前往建商位於市政路、河南路交界的銷售中心稽查。

現場看屋人潮不多，銷售中心雖已架設新聞報導指稱之建案看板載明「即將公開」，但現場尚無該建案的銷售資料。

建商人員表示，該建案尚未開始銷售，僅讓有興趣的民眾免費登記聯絡資料，未收取任何款項，將於取得建照後才會開始銷售。

法制局長李善植說明，「預售屋」是指尚未興建完成的房屋，就已先行銷售，因此消費者實際上於購買時因房屋還不存在，所以無法取得房屋所有權，只是取得契約上請求建商未來在房屋完成後須過戶交屋的權利。

而為了保障消費者權益，依照公寓大廈管理條例58條第1項規定，建築業者尚未取得建照前，不得對外銷售。

李善植進一步說明，預售屋至少應取得政府核准的建造執照後，才能開始對外銷售，如果違反規定，依法最高可裁罰20萬元，並可連續處罰。

另外，建商如果故意以不實方式營造大量銷售熱潮，誘使消費者購買致影響交易秩序，可能有違反公平交易法第25條規定；公平交易委員會可依公平交易法予以處分，限期命其停止或改正其行為，如不改正，最高可裁罰5,000萬元。

法制局提醒消費者，購買預售屋前應注意該建案是否已取得建造執照，切勿輕信坊間所謂的「潛銷」。

另外，購買前可由建案的相關廣告資料找到建照資訊，且對於預售屋此種高單價商品，消費者於簽約前應善用5日的契約審閱期，仔細檢視契約條款及確認建造執照，才能避免風險。

而若發現建商有違規銷售，或預售屋買賣契約條款有不符規定的情形，歡迎提供事證向市政府地政局或消保官提出檢舉，或撥打消費者服務專線1950諮詢。