疫情讓飛機餐需求剩1% 空廚業如何絕處求生？

新冠肺炎衝擊全球經濟活動，其中航空業客運更是首當其衝，負責製作飛機上餐點的空廚業者，更是深受其害。

載客飛機幾乎停航，讓飛機餐需求近乎歸零，以華膳空廚為例，最慘澹的時刻產量不到過去高峰時的1%。「原本我們最高產量可以達到每日生產5萬份，疫情最慘的時刻可能剩不到5百份。」華膳空廚總經理陳若卿無奈地說，疫情影響甚鉅，讓他們只能四處尋找其他出路。

華膳空廚與國內量販業者合作，推出冷凍調理包，希望藉著「頭等艙料理」的招牌，在零售通路闖出一片天。

疫情下航空相關產業為了求生，只能跨出腳步，仰賴異業結盟、拓展新商模，例如長榮空廚也和便利超商合作，推出即食調理包，復興空廚則打造線上商城，把飛機餐宅配到消費者手中。空廚業者為了撐過這段空窗期，得想盡辦法開源節流。