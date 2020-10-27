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不只存錢、存股…斜槓執行長蕭長瑞的存「茶」術

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
新世代金融基金會執行長蕭長瑞，與普洱茶結緣近兩年。記者潘俊宏／攝影
新世代金融基金會執行長蕭長瑞，與普洱茶結緣近兩年。記者潘俊宏／攝影

金融業執行長也「斜槓」！新世代金融基金會執行長蕭長瑞，與普洱茶結緣近兩年，今年10月在台北市龍江路華廈裡，設置「會所」方式的茶棧，邀請同好一同來品茗普洱茶；為照顧這些嬌貴的普洱茶，蕭長瑞特別開闢一間房間，嚴控溫度和濕度，讓這些價值不斐的茶葉得以維持最佳狀態。

別人是金屋藏嬌，他是金屋藏「茶」。曾任兆豐票券董事長、台灣金控暨台灣銀行總經理、金管會主任秘書、銀行局副局長，金融資歷非常完整的蕭長瑞笑稱，別人存錢、存股，他則有一套獨創的存「茶」術。

談起普洱茶的好，蕭長瑞一面煮著水、一邊講述關於普洱茶的種種知識，普洱茶的茶葉來源，近95%來自台地茶園，只有5%來自古茶樹，古茶樹屬於喬木，因為稀少性，價格較高。也因為從台灣去大陸發展茶事業的朋友，以雲南臨滄為基地分別在邦東及勐庫與當地少數民族拉祜族合作，自設製茶廠生產有古樹普洱茶，没有喝茶習慣的他，經過二年的試喝覺得是一種很健康的飲品，決定在台灣推廣，商由製茶的朋友直接供應茶品來賣茶。

蕭長瑞說，許多政商名流愛喝普洱茶，主要原因是養生，其次是退休後的休閒活動，第三則是投資兼保值，好的普洱茶，每年都有10%~15%的增值空間，「所以我也不急著把茶全部都賣完，因為這些茶可以增值，未來還可以傳承給下一代，不會有庫存壓力。」

普洱茶的諸多好處，讓許多愛好此道者為之瘋狂，一度也掀起炒作熱潮，不過用來投資的普洱茶真假難辨，在2007年4月，中國普洱市才開始規定普洱茶包裝上的詳細資訊，為了避免買到以假亂真的古樹茶，絕大多數的消費者還是會選擇較大、有信任感的品牌避免受騙。換言之，投資普洱茶與金融業可謂異曲同工—須要有充分的信任基礎，才能順利完成交易。

至於普洱茶該怎麼泡？蕭長瑞說，其實沒有絕對標準，獨飲時他的習慣，茶器容量200cc，投茶約8公克，注水量約150~180cc，水溫約95~98度，茶餅每泡30~50秒，到第四、五泡時延長泡茶時間，總共可連續沖泡8~10次。

蕭長瑞說，自從接觸普洱茶後，每天他都會泡上一大壺茶湯，用保溫杯隨身攜帶，可以喝上一整天，每天大概會用掉8公克的普洱茶。蕭長瑞還開玩笑說，每天喝掉8克茶，用400克的茶餅計算，大約一年七餅，以一提七餅一件六提算，如能喝上五箱，他就90歲以上了，「以此推算，剩下的人生，大概就剩下那幾箱普洱茶了…看著箱子一箱一箱的減少，更要把握現在」。

房間裡一箱一箱、整整齊齊的普洱茶，走進時茶香撲鼻而來，來到他的茶棧，他不吝惜地端出最好的茶名為「自然神韻」千年野生古樹茶與大家分享，首先得聞聞獨特的古樹茶香氣，啜飲時，香甜的茶湯會從口腔上顎一直瀰漫到整個鼻腔，香氣非常持久宜人，並有生津止渴之效。

「普洱茶很耐泡，至少可以沖八次到十次，足夠每人一天飲用，折算下來一天花費60元，和一杯美式咖啡價錢差不多，又有養生與品茗樂趣」，蕭長瑞說。

而且，普洱茶價格雖高，但能自己留著喝，又有增值收藏功能，難怪就連精打細算的金融人蕭長瑞也為此深深著迷。

金融資歷非常完整的蕭長瑞笑稱，別人存錢、存股，他則有一套獨創的存「茶」術。記者潘俊宏／攝影
金融資歷非常完整的蕭長瑞笑稱，別人存錢、存股，他則有一套獨創的存「茶」術。記者潘俊宏／攝影
蕭長瑞說，自從接觸普洱茶後，每天他都會泡上一大壺茶湯。記者潘俊宏／攝影
蕭長瑞說，自從接觸普洱茶後，每天他都會泡上一大壺茶湯。記者潘俊宏／攝影
為照顧這些嬌貴的普洱茶，蕭長瑞特別開闢一間房間，嚴控溫度和濕度，讓這些價值不斐的茶葉得以維持最佳狀態。記者潘俊宏／攝影
為照顧這些嬌貴的普洱茶，蕭長瑞特別開闢一間房間，嚴控溫度和濕度，讓這些價值不斐的茶葉得以維持最佳狀態。記者潘俊宏／攝影

金融業 養生

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