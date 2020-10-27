中鋼構董座將屆齡退休 由陳火坤接任
中鋼構（2013）董事長陳天民將屆齡退休，內定由中鋼生產助理副總陳火坤接任。另中鋼總務副處長蔡明諭派任中龍任行政副總。
中鋼相關一級主管人事異動如下。
(一)煉鐵廠副廠長陳震江升任煉鐵廠廠長。
(二)煉鐵廠第一爐工場主任陳榮群升任煉鐵廠副廠長。
(三)設備處副處長李志豐派任中宇環保工程股份有限公司服務。
(四)設備處設備管理組組長柯靖裕升任設備處副處長。
(五)工程部門助理副總經理陳火坤派任中國鋼鐵結構股份有限公司服務。
(六)電氣設備工程處處長孫國華升任工程部門助理副總經理,並兼任電氣
設備工程處處長。 (七)總務處副處長蔡明論派任中龍鋼鐵股份有限公司服務。
(八)原行政部門專案副處長施義雄自中龍鋼鐵股份有限公司歸建。
其中(一)~(四)項自10月31日起生效，第(五)~(八)項11月1日起生效。
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