快訊

直播／新冠疫苗臨床試驗變嚴格？ 食藥署出面說明

願賭服輸！謝龍介跳河了 要NCC中天案緊急煞車

臺大「財務報表分析研習班」讓您輕鬆看懂財務報表

文 / 臺灣大學進修推廣學院提供

如果你是一位企業經營管理者，是否能在千頭萬緒的營運交易中，透過財務報表的解讀，了解企業的發展狀況?是否遇到看起來生意興旺、工作忙碌，卻發現沒甚麼利潤；或是即便有些利潤，但現金卻總是不夠用?如果你是一位投資者，是否想透過財務報表選擇值得投資的企業，卻看不懂財務報表?或是擔心即便看懂要投資公司的財務報表，卻看不出它可能是一個地雷股?

在工商迅速發展、投資管道多元化的時代，財務報表反映企業的財務表現，能幫助投資者和債權人了解企業的經營狀況，進一步幫助經濟決策，如何看懂財務報表、慎選投資標的，一直是許多人關切的議題，然而「財務報表」卻也常讓許多不擅財務專業者陷入數字難題的窘境。

為協助您確實掌握經營管理所需的資訊，提昇解讀及分析財務報表的能力，臺大進修推廣學院多年來開辦「財務報表分析班」，由臺大國際企業系林修葳教授親自授課，一直受到學習者肯定與好評，最近一期的班程將於109年12月10日起每週四晚間開辦，該課程內容包括資產負債表、企業財務分析差異、綜合損益表、現金流量表、資產運用效率指標、投資報酬率指標、市場風險計測及個案導讀等，建立學員對財務報表的完整認識。讓您不再對公司財務營運狀況分析表件感覺鴨子聽雷，猶如霧裡看花。

凡對財務報表分析感興趣者皆可報名參加，該課程即日起開始受理報名，10月30日前完成報名繳費者還可享有學費優惠。想瞭解更多課程資訊，歡迎上臺大推廣教育網或致電(02)2362-0502臺大進修推廣學院查詢。

「財務報表分析研習班」

相關新聞

志聖法說會開場 董座介紹黑蒜養生法

PCB相關設備商志聖（2467）今（27）日受邀交易所法說會，在開場前由董事長梁茂生介紹黑蒜養生法，並說「在電路板協會成...

北市就業甄選全面e化 全國首創網路甄試27日啟動

北市府繼首創全台唯一公開透明「由就服處統一辦理約聘僱人員暨專案技工、工友及公立幼兒園契約人員甄試」後，將於今（27）日，...

雄獅ITF擴大展攤 整合「食宿遊購行」玩樂台灣

2020台北國際旅展將在10月30日~11月2日於台北南港展覽館登場，今年因疫情衝擊觀光旅遊產業，參展的旅行社不如以往踴...

國研院打造神農鼠平台 提早偵測腎臟損傷風險

國研院動物中心打造「神農鼠腎毒篩檢平台」，透過基因改造技術，讓小鼠幫民眾嘗百草，提早偵測腎臟損傷程度，有望協助藥廠、健康...

ITF旅展登場 老爺酒店集團首次推出「老爺微環島套券」

2020 ITF台北國際旅展30日於南港展覽館一館登場，今年重點聚焦國內旅遊，老爺酒店集團集結旗下11家飯店，推出高達2...

廣達與健保署合作 林百里：智慧醫療將成新護國神山

健保署今（27）日召開「健保資料人工智慧應用研討會」，邀請廣達董事長林百里出席。林百里表示，廣達與健保署合作，提供人工智...

ITF旅展開跑！雄獅集團不畏疫情 逆勢擴大展攤

年度觀光旅遊業最大盛事「2020台北國際旅展」將在10月30日~11月2日於台北南港展覽館隆重登場，今年因疫情衝擊觀光旅...

家樂福攜華膳空廚推冷凍調理餐 年底再攻年菜、甜品

家樂福攜手華膳空廚推出冷凍調理飛機餐，以6款頭等艙與航廈貴賓室專食料理，成為家樂福自有品牌冷凍調理餐。家樂福表示，此次與...

林百里呼籲產業界大團結 打造智慧醫療成為護國神山

廣達董事長林百里今（27）日表示，科技產業必須結合醫療產業，雙方攜手進軍智慧醫療，才有機會在未來讓智慧醫療成為護國神山，...

不怕醜事外揚 他出書分享創業跌跤經驗

旅美近50年企業家柯約瑟從洗碗打工掙生活費的窮留學生，經歷創業發跡、商場遇詐受挫等，人生跌宕起伏，他依然堅強正向，將心路...

國內疫情緩房價再起 巢運籲蔡政府落實「實價登錄2.0」

「實價登錄2.0」草案至今尚未送入立法院審議，「巢運」民間聯盟今舉行記者會表示，國內房價有進一步推高的趨勢，呼籲行政院盡...

華德動能取得欣欣客運電動車標案 營收挹注約2.2億元

在台北市政府的主導規畫下，欣欣客運於109年6月通過交通部公路總局的電動大客車補助申請，導入236區、215區及819路...

熱門新聞

狂掃百戶結果買錯房？興富發澄清：根本還沒開賣

張國煒逆勢操作…三原因

英特爾委外 台積迎百億美元商機

該打房嗎？央行：房市屬「有基之彈」

兆豐改造 翻轉公股銀架構

旺宏打入iPhone 12供應鏈 奪OLED記憶體五成市占

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。