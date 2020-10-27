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工研院結合飛夢林公益咖啡館 產出花香咖啡奶茶

中央社 / 屏東縣27日電

工研院利用屏東的農特產野薑花萃取花蜜及純露，與屏東公益咖啡館飛夢林青年咖啡結合，產出花香特色的咖啡與奶茶，這是工研院研發香花鎖香技術以來，首度與咖啡館合作。

工研院研究員陳昶源表示，工研院約6年前由客委會補助經費，利用客家地區的香花如槴子花、玉蘭花等，研發鎖香技術，萃取花露等開發保養品和食品，這幾年來，協助屏東鹽埔鄉新圍社區發展協會，利用鹽埔鄉的農特產野薑花開發野薑花露、野薑花魚丸和香腸，為社區開發經濟來源。

屏東縣除了鹽埔鄉是野薑花產地外，屏東的牡丹鄉也種植了滿山遍野的野薑花，每年還舉辦野薑花季，工研院也協助牡丹鄉開發野薑花系列保養品和食品，這次與飛夢林青年咖啡館的結合，則是首度將鎖香技術用於咖啡和飲品。

陳昶源表示，將工研院的開發技術用於社會企業，他覺得很有意義，飛夢林青年咖啡館是飛夢林家園弱勢青少年學習專業技術及維持家園運作的收入來源之一，香花鎖香技術開發以來，目前他只與飛夢林合作，讓飛夢林的咖啡和奶茶有別於一般咖啡館。

飛夢林青年咖啡公益店位於屏東公園內，最近館旁草地開始種野薑花，將展現飛夢林「野薑花咖啡館」的特色。

由財團法人善慧恩社會慈善基金會承辦的飛夢林家園於8年前成立，安置屏東縣境內家庭失去功能的高關懷兒童、少年（國中、小學生），提供安全無虞的環境，以類家庭的生活照顧服務，支持家庭功能，協助青少年有能力回歸家庭及社會。

飛夢林青年咖啡館由屏東縣政府提供低租金館場給基金會，作為家園孩子學習一技之長的場域，基金會董事長彭春貴表示，飛夢林家園8年來已有100多名孩子畢業，目前有20多名孩子在家園內。

彭春貴表示，家園輔導孩子們考烘焙和專業咖啡師等證照，每年都有不少孩子考取各種證照，讓「原本沒有自信的孩子，找到自己的舞台，沒有專業技能的孩子，找到自己的人生方向。」

咖啡館 工研院

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